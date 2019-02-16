大灣區規劃綱要傳周一公布 強化香港創科成焦點



特首林鄭月娥早前主動透露，中央將於日內公布大灣區發展規劃綱要，港府於下周四（21日）舉辦宣講會，國家發改委及三地政府均有領導出席。《香港01》記者接獲消息稱，綱要公布日期敲定下周一（18日）；綱要為粵港澳三地的發展、分工及協作指示大方向、大框架，大部分具體措施內容需待綱要出台後由三地政府商定，料香港「被規劃」發展創科，以及進一步強化金融業。

據了解，下周四上午十時在香港海洋公園萬豪酒店舉行的宣講會，為時1.5小時，以普通話主講，屆時發改委副主任林念修、廣東省省長馬興瑞、林鄭月娥、澳門特首崔世安等600名粵港澳嘉賓出席。中華總商會會長、全國政協常委蔡冠深預料，是次宣講會將會談及大灣區發展的大方向，包括如何做到超級城市群和一小時生活，而稅務安排、港人醫療安排等社會民生議題值得關注。

林鄭早前與港區政協會面，話題亦主要環繞大灣區。(政府新聞處)

目前在內地居住183天的港人需繳交內地稅項，蔡冠深稱對「港人港稅」落實感樂觀，反問若大灣區「打國家稅，無誘因（港人）點會返去？」

2017年10月林鄭月娥在首份施政報告宣佈，成立為期最少五年的「粵港澳大灣區發展辦公室」，以應付大灣區規劃的初期工作，當中將新增包括一名首長級公務員在內的六個職位。其後港府成立了「粵港澳大灣區建設督導委員會」，由林鄭率全體司局長組成。

去年，中央成立高層次「粵港澳大灣區建設領導小組」，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，林鄭及崔世安被列入組員之一，這也是首次有兩地特首參與中央高層架構工作。