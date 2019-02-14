林鄭與港區政協會面　盧偉國稱委員話題主要環繞大灣區

新一屆全國兩會下月在北京召開，行政長官林鄭月娥今日（14日）舉行簡介會，與港區全國政協委員見面。 身兼全國政協的經民聯立法會議員盧偉國會後表示，與會的政協委員話題環繞粵港澳大灣區為主，林鄭月娥則耐心聽取委員意見。

胡漢清稱，提出在推動基本法23條立法時，應該要充分諮詢社會意見。(梁鵬威攝)

簡介會下午3點在政府總部舉行，除了林鄭，在席官員包括政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊及政制及內地事務局局長聶德權等，出席的港區全國政協則包括胡應湘兒子、合和執行副主席兼董事總經理胡文新、施榮懷、霍英東集團副總裁霍啟剛、教育大學校長張仁良、工聯會榮譽會長林淑儀、資深大律師胡漢清、立法會議員李慧琼、盧偉國和謝偉銓等。



簡介會歷時兩小時，盧偉國在會後透露，委員多關心粵港澳大灣區帶來的機遇和民生話題，他形容林鄭耐心聆聽，較少發表看法，沒有交代大灣區規劃綱要推出的日子，但最後有簡短地回應委員的意見。



被問及林鄭有否講及《基本法》23條，盧偉國表示，簡介會沒有談及此話題。胡漢清則表示，他在會上提出推動《基本法》23條立法時，不可重複2003年推出的藍紙草案，應該要充分諮詢社會意見，例如先推綠皮書，待社會有共識後再推白皮書，他希望本屆政府任期完結前，能夠推出白紙草案。而林鄭聽後，未有作出回應。