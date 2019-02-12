下周大灣區宣講會　消息：發改委副主任、馬興瑞、林鄭崔世安出席

特首林鄭月娥今日（12日）早上出席行會前透露，中央將於日內公布粵港澳大灣區發展規劃綱要，當局會聯同廣東省及澳門政府，於下星期四（21日）早上在香港舉行相關宣講會，三方政府會各自邀請嘉賓出席，共同探討粵港澳大灣區發展帶來的機遇。 消息透露，屆時發改委副主任林念修、廣東省省長馬興瑞、林鄭月娥、澳門特首崔世安等600名粵港澳嘉賓將會到場，宣講會為時1.5小時，以普通話主講。 中華總商會會長、全國政協常委蔡冠深表示收到邀請，宣講會將於當天上午十時半於海洋公園萬豪酒店舉行

蔡冠深預料，是次宣講會將會談及大灣區發展的大方向，包括如何做到超級城市群和一小時生活圈，他表示目前稅務安排、港人醫療安排等社會民生議題亦值得關注。他特別提到稅務安排問題，目前在內地居住183天的港人需繳交內地稅項，中央也設全球徵稅政策，他稱有朋友向他表示，若不能解決國內的徵稅安排，將會返回香港發展。

蔡冠深稱對港人港稅落實感到樂觀，又指若大灣區「打國家稅」，反問：「無誘因點返去？」他表示一直此稅務問題與內地政府溝通，稱國家理解港人關注，但需要解決技術問題。他認為香港擁有「一國兩制」和專業服務優勢，不會因大灣區發展令香港出現產業單一化問題。他又談到中美貿易戰，指外圍經濟環境對內地、香港必定有影響，例如近期香港出口數字下跌。他認為香港除了融入世界發展，亦要融入國家發展，指中國內銷和消費力很強，認為港人應把握國家發展大局。

全國人大常委譚耀宗表示，相信會上將談及大灣區發展發展的方向。他又認為，大灣區發展不會影響本港競爭力，反而更能相輔相成，將香港所長及大灣區所需配合起來，促進香港在金融等方面的發展。