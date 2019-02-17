【大灣區】鄭松泰批哄騙港人上賊船　洪為民：想返去炒樓就慳啲啦

《香港01》日前報導，大灣區發展規劃綱要（下稱綱要）敲定於明日（18日）公布，港府則會於下周四（21日）舉辦宣講會。綱要將為粵港澳三地的發展、分工及協作指示大方向，預料香港將「被規劃」發展創科，以及進一步強化金融業。 熱血公民立法會議員鄭松泰、港區人大代表洪為民等，今日（17日）出席城市論壇討論相關議題，期間火花四濺。鄭松泰警告，香港在透過大灣區取得經濟機遇的同時，亦需付上責任，當內地受國際社會抨擊，不可能「話比國際聽我地『一國兩制』架，淨係懲罰中國好啦」。洪為民則直指，香港有今日的國際經濟地位，皆因國家進行改革開放。

洪為民期望能為香港的發展，帶來清晰的定位及方向，預計香港將可善用機會融入國家發展。（資料圖片／黃寶瑩攝）

對於即將公布的綱要，洪為民期望能為香港的發展，帶來清晰的定位及方向，預計香港將可善用機會融入國家發展。洪又強調，不用擔心「一國兩制」會因而受到破壞，香港奉行的普通法、資本主義等不會改變。作為創科企業投資人，洪為民亦鼓勵年輕人利用大灣區開拓科技產業，相信大灣區的基建能有助各行各業的發展。

鄭松泰就反駁指，「一國兩制」非「你噏有就有」，國際社會可以清楚見到，「一國兩制」正被侵蝕。他又嘲諷洪為民，「叫人搞app會發（達），發（達）嘅可能係你」。談及基建，鄭松泰則以日前被發現鋼纜折斷的深圳灣公路大橋為例，直指難以對內地的建設有信心，種種生活上的不確定性令港人卻步。

洪為民提議設粵港澳大灣區卡，由粵港澳3地共同簽發，方便區內人流免簽証出入，自由流通處理業務。（資料圖片／高仲明攝）

洪為民：可設粵港澳大灣區卡

另外，洪為民提議設粵港澳大灣區卡，由粵港澳3地共同簽發，方便區內人流免簽証出入，自由流通處理業務。被問及如何看待身份認同的問題，洪為民就直言此是個偽命題，認為將來在國際上可以自稱是「灣區人」，因為外國人未必知道香港。

鄭松泰則反指對方，是以經濟利益決定自己的身份。他又呼籲香港人要認清事實，香港在過去百年的努力下，早已在國際經濟上有一定地位，無需要重回大灣區。鄭松泰直斥大灣區是一個幌子，真正目的是要幫助內地城市走出世界。洪為民其後反駁指，年輕人要讀好歷史，強調香港能成為國際金融中心，全因國家展開改革開放。

李秀恒就回應指，香港的經濟發展若局限於本地，是坐井觀天的行為。（資料圖片／陳焯煇攝）

鄭松泰批哄騙港人上賊船

曾於北京大學修讀碩士及博士的鄭松泰，自言憑藉過往的經驗，預料大灣區是要「哄騙港人上賊船」；批評即將公布的綱要，會剝削香港人規劃未來的權力。

香港經貿商會會長李秀恒就回應指，香港的經濟發展若局限於本地，是坐井觀天的行為，當全世界都爭相走進內地時，香港更應利用其優勢開拓市場，以免像龜兔賽跑般被人追上。李秀恒又表示，中央政府多次強調「一國兩制」是香港最可貴之處，質疑鄭松泰為何仍要散佈陰謀論。

鄭松泰立即駁斥指，孟晚舟事件等都是事實，吃生鯇魚片、豬瘟水餃等亦非本地文化，擔心大灣區會令香港人的法制、文化及身份被模糊，與內地融為一體。鄭松泰又警告，香港雖可透過大灣區取得經濟機遇，但當內地受國際社會抨擊時，不可能「話比國際聽我地『一國兩制』嫁，淨係懲罰中國好啦，唔關香港事」，強調香港需為此付上責任。

教育大學社會科學系講師吳凱宇則擔心，若綱要為香港定明發展框架，香港的經濟地位會被鎖死；在優勢互補的前題下，香港只能專注發展金融及航運等優勢產業，雖然對高學歷人士有一定機遇，惟低教育水平的人難有發展空間。

伍廸希以在場觀眾身份發言，自言「我個頭都喺大灣區剪嘅」，批評香港樓價高企。（資料圖片／盧翊銘攝）

伍廸希中途殺出 洪為民：想返去炒樓就慳啲啦

於去年出戰立法會九龍西補選、惟最終落敗的伍廸希，則以在場觀眾身份發言。伍廸希自言，「我個頭都喺大灣區剪嘅」，批評香港樓價高企，生活難以負擔，支持港人到內地發展。

鄭松泰同樣有談及房地產問題，以有港人到珠海購買商場舖位、最終血本無歸為例，表示對內地發展沒有信心。洪為民則反擊指，「如果你諗住返去炒樓，你慳啲啦」，直言此非國家想做的事，又稱投機有風險，市民需自行衡量。

