【大灣區】倡建國際科創中心　業界批進度慢：仲講五大研發中心！

國務院今日（18日）傍晚公布多達11章、約2.7萬字的粵港澳大灣區發展規劃綱要。國家主席習近平批示支持香港成為國際創新科技中心，故此綱要亦有一整個章節，提及建設國際科技創新中心，當中包括推進「廣州－深圳－香港－澳門」科技創新走廊建設。綱要又提及，支持香港物流及供應鏈管理應用技術、紡織及成衣、資訊及通信技術、汽車零部件、納米及先進材料等五大研發中心，以及支持粵港澳設立聯合創新專項資金。 不過有創科業人士批評，綱要對推動香港成為創中心只停留在「口號式」層面，未見實際有力措施，而今日還提「五大研發中心」，更是與現今形勢格格不入。

綱要提到將會支持香港科學園發展。（資料圖片/鄭子峰攝）

加強產學研深度融合

在剛出台的粵港澳大灣區規劃綱要中，推動香港發展創新產業成為焦點之一。綱要指出，要推進「廣州－深圳－香港－澳門」科技創新走廊建設，共建粵港澳大灣區大數據中心和國際化創新平台，支持企業到海外設立研發機構和創新孵化基地，支持粵港澳有關機構積極參與國家科技計劃（專項、基金等），以及設立粵港澳產學研創新聯盟。

打造高水平科技創新載體和平台

綱要支持港深創新及科技園、中新廣州知識城、南沙慶盛科技創新產業基地、橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園等重大創新載體建設；支持香港物流及供應鏈管理應用技術、紡織及成衣、資訊及通信技術、汽車零部件、納米及先進材料等五大研發中心以及香港科學園、香港數碼港建設。

促進科技成果轉化

綱要又指，研究實施促進粵港澳大灣區出入境、工作、居住、物流等更加便利化的政策措施，鼓勵科技和學術人才交往交流；支持粵港澳設立聯合創新專項資金，就重大科研項目開展合作，以及支持香港私募基金參與大灣區創新型科技企業融資，允許符合條件的創新型科技企業進入香港上市集資平台，將香港發展成為大灣區高新技術產業融資中心。

前財經事務及庫務局局長、WeLab資深顧問陳家強表示支持規劃綱要，他特別提到綱要提出推進「廣州－深圳－香港－澳門」科技創新走廊建設，共建粵港澳大灣區大數據中心和國際化創新平台，相信此等舉措可幫助創科行業滙聚人才，以及為創科企業締造更佳的營商及發展環境，穩步擴大香港及內地居民及機構進行跨境投資，有望強化香港在金融及創科的領先地位。

陳家強（資料圖片）

不過有創科界人士批評綱要停留「口號式」層面，欠具體措施，而將香港打造成國際創科中心的遠景多年來更只見寸進，未見突破及新意，例如綱要提到的發展「五大研發中心」，其實早在三十年前已提出過，「今日竟然仲講！」

所謂的「五大研發中心」，最早見於港府於2006年推出的「數碼21」資訊科技策略，當時的五大研發中心為：生產力促進局承辦的汽車零部件研發中心、港大等三間大學聯辦的物流及供應鏈管理應用技術研發中心、科大承辦的納米技術及先進材料研發中心、香港應用科技研究院承辦的資訊及通訊技術研發中心，以及理大承辦的紡織及成衣研發中心，當時政府預留二十億元資助。