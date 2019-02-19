【大灣區】吳秋北：香港「被規劃」是誤導　「一國兩制」屬國策

國務院昨晚公布粵港澳大灣區規劃綱領，引起討論。有民主派議員認為，形容香港在此綱領中猶如「被規劃」，認為加強與內地城市融合會導致香港人才流失，又擔心香港獨立關稅區地位會受影響。 工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北今（19日）出席活動時表示，認為有關說法誤導，認為「一國兩制」是國策，只會更加促進、鞏固香港作為獨立關稅區的地位。

香港福建社團聯會舉行慶祝中華人民共和國建國70周年活動，特首林鄭月娥和立法會主席梁君彥等都有出席。（張浩維攝）

吳秋北在出席福建社團聯會的新春酒會時反駁民主派議員的說法，指「人才是流動的」，認為只有流動才會聚集更多人才。他又指綱領中對香港及內地的發展方向是互相對接，重申香港是積極參與其中，是粵港澳大灣區重要的一部份，「我們一齊去規劃」，認為香港在大灣區中是「被規劃」的說法是誤導及無中生有。

林鄭月娥在致辭時表示，香港和福建都是「一帶一路」的重點接點，兩地加強合作，可發揮更多的協同效應，推進國家前程。（張浩維攝）

林鄭月娥致辭時表示，高鐵香港段開通後，拉近香港和福建的距離，探親旅遊、工作更方便，去年政務司司長張建宗亦是乘坐高鐵到福州出席會議。她又表示，自2015年她以政務司司長身份啟動了特區政府與福建省政府的閩港合作平台以來，兩地不斷地致力深化在經濟、科技、創新、教育等多方面合作，閩港關係日趨密切，進一步加強互作，共同發展。她又指，香港和福建都是「一帶一路」的重點接點，兩地加強合作，可發揮更多的協同效應，推進國家前程。