【大灣區】「機甲大師」廣州女生：對大灣區只知「局限性的畫面」

國務院前日（18日）公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，當中將香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市定位為大灣區區域發展的核心引擎，其中更有不少篇幅談及科技發展。在深圳，有曾贏得全國大學生機器人大賽賽事的廣州女生表示，並沒有甚麼留意大灣區的發展，惟在大灣區眾多城市中，未來仍會選擇於深圳發展，未有意向到香港就業。

↓大灣區規劃綱要有幾多樣關你事？↓

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於廣州華南理工大學修讀機械工程的學生楊思敏指，前年曾與華南理工大學的其他同學組成隊伍參加「RoboMaster 機甲大師賽」，最終更打敗超過170支隊伍，奪得冠軍的寶座。畢業後有意投身科技界的楊思敏表示，有聽聞過大灣區計劃將繼續發展科技產業。

但她認為作為大學生，對大灣區只知道「局限性的畫面」，自己並沒有特別留意大灣區的發展。問及會否有興趣到香港就業和發展，楊思敏坦言「挺喜歡待在深圳，暫時還未有計劃到香港發展」。她續言，機甲大師賽對她影響深遠，想繼續參與更多相關的機甲大師賽項目。

每年舉辦的「RoboMaster機甲大師賽」由全球最大的無人機製造商大疆（DJI）舉辦，去年吸引超過2萬名海內及海外的大學生報名，包括香港大學、香港科技大學、新加坡南洋理工大學，以及來自美國的華盛頓大學等都有學生組隊參與比賽。

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說到大灣區科技發展，內地的科技鉅頭—騰訊相信將擔當重要角色。其新總部濱海大廈正正位於鄰近香港的深圳，雙子大樓分別樓高50和39層、共有三組連接橋，今日（20 日）下午開放予港澳媒體參觀。

位於最下層的連接橋，是於去年第四季開設的「濱海展覽館」，展覽館展出不少人工智能等的新科技產品，例如人工智能的圍棋機系統、人工智能氣墊球機器人、人面識別付款系統、體感汽車遊戲試玩和全民K歌的「獨立K房」等，供參觀的遊客一試騰訊新科技。