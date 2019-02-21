【大灣區】馬時亨搭港鐵赴宣講會　巧遇社民連示威「送馬入虎口」

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》本周一出爐，三地政府今日（21日）於海洋公園萬豪酒店舉行宣講會，除三地政府代表及法改委等京官外，不少人大、政協、政府高官及政界人士岀席。 社民連到場示威，抗議大灣區綱要「官商一體、勞民傷財」，但由於保安嚴格，他們本來只能在會場外的遠處擾攘，未料到卻踫上棄用駕座、乘搭港鐵前來的港鐵主席馬時亨，隨即趨前包圍，表示要跟隨對方前往宣講會，「你話ok就ok嘛」，雙方交涉引起一陣混亂。最終馬時亨與港鐵行政總裁梁國權需在多名港鐵職員及警察護送下才能成功進入會場。

馬時亨坐地鐵往宣講會，在站內遇社民連示威。（羅家晴攝）

大灣區規劃綱要宣講會在海洋公園萬豪酒店舉辦，社民連約十人到場外示威，抗議有關規劃沒有諮詢香港市民，特首林鄭「賣港求榮」。由於保安森嚴，示威者無法接近酒店範圍，本來難遇到出席嘉賓，但結果有意外「收穫」。

正當部分示威者在港鐵內集合等候期間，放棄座駕不用、乘搭港鐵前來的港鐵主席馬時亨剛好準備於B岀口岀閘前往宣講會現場，社民連主席黃浩銘及成員梁國雄等人見狀，隨即上前包圍並尾隨，稱「跟你去聽大灣區呀」、「你話ok就ok嘛」。馬時亨一度停下腳步，希望打發黃浩銘等人，但不得要領，港鐵職員見狀即大為緊張，更一度有意封鎖B岀口，其後多名職員護送馬時亨離開港鐵範圍。

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馬時亨步出港鐵範圍後，黃浩銘等人緊隨不捨。馬雖指不用警方保護，但警方仍如臨大敵，派出逾數十名警察上前阻截社民連成員，馬時亨二人最終需由警員護送下，前往萬豪酒店赴宣講會。

梁國雄批評警方此舉正是體驗大灣區「規劃」，並強調馬時亨指「不需要護送」，難理解警方為何要岀動大量人力物力。黃浩銘稱，香港在大灣區發展中「被規劃」，批評利用香港公帑發展大灣區，有意弱化一國兩制。

另外，10多名江門地產項目「光博匯」爛尾樓苦主亦在場外示威，他們拉起「「投資大灣區血本無歸」、「特首崔世安大力推薦」的標語，希望政府協助苦主討回血汗錢，直指苦主已對大灣區投資完全失去信心。