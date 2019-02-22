【金管局換帥】葉國謙：陳德霖退休不感突然　任內對金融科技進取

金管局總裁陳德霖昨日（21日）宣布，將於今年10月1日任期屆滿後退休。行政會議成員葉國謙出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，對陳退休的消息不覺得突然，認為對方任內許多工作都已經完成，退休「很自然」，相信對方只是希望望享受退休生活。他又認為，陳任內對金融科技接受程度高，是態度進取的人。 中華總商會會長蔡冠深出席同一個節目時則表示，陳德霖任內風平浪靜，沒有大變化，認為陳「做得幾好」，相信對方選擇退休，只是希望陪伴家人，不需要太多解讀。

葉國謙表示，對陳退休的消息不覺得突然，認為對方任內許多工作都已經完成，退休「很自然」，相信對方只是希望望享受退休生活。（資料圖片/歐嘉樂攝）

葉國謙表示，陳現時年齡是合適退休時間，之前雖然有傳他有機會問鼎特首，但他已斷言不會。葉又表示，自己與陳有頗多接觸，認為對方更喜歡在金融界服務。

被問及陳退休是否與他經常批評政府財經政策有關時，葉表示不認同該說法，「財經各有門派，有不同分析，有多點不同角度反思、提供意見是好事。」本身是行政會議成員的葉又指，不覺得陳與特首有大矛盾。

葉國謙表示，陳對金融科技接受程度高，不算保守，過往觀察對方就內地微信支付，態度也比較進取，不會太抗拒，認為對方「都係一個進取嘅人」。

至於接任人選，包括外間有傳的金管局三名副總裁，余偉文、阮國恒和李達志；及證監會副行政總裁梁鳳儀，蔡冠深則表示不敢評論，認為四位都很恰當。葉國謙則表示與李達志有接觸，比較熟悉，而他與梁鳳儀也認識，但直言他不適合揀選誰人接任金管局總裁。