【移交逃犯】李家超稱須謹慎處理修例　當局仍在收集意見

保安局擬修例容許與其他沒有刑事司法互助協議的地區，透過一次性個案形式移交逃犯。保安局局長李家超今午(22日)出席活動時，被問到會否考慮台灣陸委會建議，以司法互助協議形式進行時稱，《逃犯條例》第503章已在香港實行超過20年，故必須謹慎地研究任何對該條例的處理，重申當局希望以同一標準、一視同仁的態度，對待所有未與香港簽署長期協議的司法管核區。

李家超稱，必須謹慎地研究任何對《逃犯條例》的處理。(資料圖片/張浩維攝)

因應去年一宗港人少女在台灣被男友殺害的案件，保安局近日提出修訂移交逃犯的兩條法例，包括建議以「一次性個案方式」，處理中國內地及台灣當局的移交逃犯要求，引起台港爭議。

李家超今日出席活動後表示，《逃犯條例》第503章已在香港實行超過20年，必須謹慎地研究任何對《逃犯條例》的處理，當局正在收集意見。他稱，就台灣殺人案而顯露出的法律缺憾，自己已多次解釋，在處理該宗殺人案外，還有兩個問題需要處理，包括法律上不容許在某些地區應用《逃犯條例》第503章，故希望經修定後取消這個限制。

他又稱，當局希望以同一標準、一視同仁的態度，對待所以未與香港簽署長期協議的司法管核區。

此外，對於當局駁回香港民族黨被列為非法社團的上訴，李家超表示，由於行會的程序保密，他並無資料提供，強調自他去年頒令禁止民族黨運作當日起，民族黨已經是一個非法組織，除非決定被任何程序推翻，否則禁令仍然存在。