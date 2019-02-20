【修例移交逃犯】胡志偉質問林鄭「為何要做一國兩制的吳三桂？」

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢時間，回答議員提問。粵港澳大灣區規劃及土地供應議題成為焦點。民主派議員趁林鄭月娥進入會議廳時高舉標語，高呼「引渡你返大陸」、「林鄭賣港」，以抗議港府計劃修訂逃犯條例。 民主黨主席胡志偉關注修訂《逃犯條例》的後果，指如果有身處香港的人，被內地覺得不順眼，就可以移送到內地受審，批評政府打開中港兩地司法制度的後門，質問林鄭若他日「中央叫你交人，敢唔敢唔交？」，「為何要做一國兩制的吳三桂？」

特首林鄭月娥今早（20日）到立法會出席「短問短答」質詢時間，民主派議員趁林鄭進入會議廳時高呼「引渡你返大陸」、「林鄭賣港」。(張浩維攝)

【1101】 工程界經民聯立法會議員盧偉國表示，中央政府前日公佈大灣區規劃綱要，為香港長遠長遠持續發展揭開新一頁，他問到特區政府有否制定宣傳計劃，向各界解釋，凝聚社會共識和支持。

林鄭則表示，粵港澳三地政府明天(21日)將舉行宣講會，而市民需要加深認識，政府已開展工作，政制及內地事務局網頁也有介紹，其他的大部分政策局也要參與，與相關界別持續認識，具體落實，包括自身推出措施，與粵澳兩地磋商，得到中央支持，大灣區領導小組將扮演重要角色。

高鐵開通後減直通車班次建議合乎邏輯

【1104】民建聯立法會議員劉國勳表示，東鐵長期處於逼爆情況，特別是新界東發展將對東鐵需求更大，他稱現時在紅磡的城際直通車與東鐵正使用同一路軌，隨廣深港高鐵開通後，直通車的客流量下降三成，問及可以調低直通車的數量三成？

林鄭稱，劉國勳掌握的數字準確，她稱高鐵開通後確對其他口岸造成影響，她認為有關要求是合邏輯亦可行。林鄭強調已與鐵總的朋友談過有關問題，要求運房局處理。

劉國勳追問有否時間表？林鄭指，未清楚在處理上的技術性問題以及對其他方面的影響，但重申會盡快處理。

【1107】旅遊界立法會議員姚思榮提出香港酒店不足以應付旅客需求，對政府上月公布三幅啟德用地不包含叫酒店表示失望，詢問特首對於香港酒店短缺問題有何解決辦法。

林鄭回應稱，香港土地不足是不爭事實，當局已經推出工廠大廈活化計劃，當中部份攤位改作酒店用途，信能夠改善短期來酒店客房短缺問題，又指當局長遠必須開闢更多土地以應付旅遊及創科等行業的需求。

跨境送非急重症病人是方便港人求醫

【1110】公民黨立法會議員郭家麒表示，20年前董建華要打造香港成亞洲首要城市，曾蔭權則提出紐倫港，但林鄭卻樂於香港被規劃成大灣區城市，與其他廣東省城市共同進退。他指，在大灣區計劃下，水深火熱的醫療制度，每日思考增加床位，但大灣區卻鼓勵香港醫生到內地執業，又提出非急重症病人轉送香港，他質問林鄭，大灣區規劃，有否是否問過香港醫生和病人想法。

林鄭表示，香港優勢在於國際城市地位，在國際上有聯繫和聲譽，她澄清非急重症病人轉送香港的病人是香港人，是方便港人求醫的安排，希望「不要排斥他們回港求醫」。

期間林鄭回答被打斷，郭家麒認為林鄭並未回答其問題，立法會主席梁君彥則指郭時間已到，不允許其繼續提問。

【1113】資訊科技界立法會議員莫乃光關注大灣區發展，指大灣區規劃綱要提及要打造國際創科中心，惟他指內容只是重研發，如只叫年青人回內地發展，但在市場拓展方面弱、在人才培訓吸引更欠奉。他問及綱要提及的內容，政府是否會優先處理，沒有出現就不會處理，香港主導權是否已失去？

林鄭表示大灣區綱要屬指導性、方向性及框架性，認為大家有意見可提出。對於莫提出關心國際創科中心，林鄭指大灣區綱要中正是以香港為主，打造國際創科中心在第四章已出現，反映出中央支持香港成為國際創科中心。她又指有外國企業到香港及內地參觀後，曾發表文章指香港創科與大灣區等於美國矽谷和華爾街一樣。

修例移交逃犯議題上 議員批：「為何要做一國兩制的吳三桂？」

【1117】民主黨主席胡志偉質疑林鄭月娥，在大灣區發展綱要中是抱持競爭或是配合的態度，不滿林鄭呼籲香港人放棄與周邊城市競爭的心態，更引入逃犯移交條例打開中港兩地司法制度的後門，「吳三桂就話為咗陳圓圓，你又為咗咩？」他問林鄭月娥若他日「中央叫你交人，敢唔敢唔交？」，「為何要做一國兩制的吳三桂？」

林鄭月娥回應指，競爭也有兩種，港人參與大灣區發展不應存有惡性競爭的心態。大灣區發展綱要並非香港單方面配合內地，而是優勢互補，互利互贏。

對逃犯移交條例，林鄭月娥呼籲各位對條例有異類的議員「認真睇睇入面講乜」。

【1120】街工立法會議員梁耀忠表示，政府和特首稱重視醫療系統，但醫護人員近來爆煲，政府支援不足，有病人最近得以到台灣接受質子癌症治療服務，但可惜醫管局多次以不符合經濟效益，不設立質子治療中心，但私家醫院卻又設立有關服務，是否成本效益是公立醫院宗旨，是否罔顧病人福祉，有錢才有病醫。

林鄭回應稱，公營醫療宗旨是讓市民不問經濟水平，都能獲得適切治療；她指，自己先後兩年撥備5億處理冬季流感問題，但認為持續公營醫療系統，是一個複雜問題，又引述陳凱欣曾說，依賴醫院服務，並非長遠解決公營醫療問題的方法。

郭家麒指目前的醫療制度正處於水深火熱，質問林鄭，大灣區規劃提出非急重症病人轉送香港，有否是否問過香港醫生和病人想法。(張浩維攝)

何啟明大爆麥美娟北上要問他借錢食飯。(張浩維攝)

麥美娟北上要問何啟明借錢食飯......

【1123】工聯會立法會議員何啟明表示，近日發表大灣區綱要，認為香港應把握，他提及在民生措施方面會否有所措施，他稱如開戶口，工聯會麥美娟每次回內地都會向他借錢，因麥美娟沒有任何電子支付軟件，故回內地吃飯等都做不到，他問政府有否部分選項已要求政策局協調處理，以打破國內之間的問題？

林鄭指「簡單回應是 會」，她強調大灣區綱要的內容豐富，每個局都需要疏理先後次序，再與中央政府商討。林鄭稱除電子支付方面，同時稅項問題亦需關注，重申17年已表明希望做到人流、物流、資金流以及信息流。何啟明稱，會否有數項措施在年內會見成效？林鄭稱早在未有綱要前已有部分措施出台，如推出港澳居民申領居住證，她指現時已有十萬個在內地的港人申請。

林鄭月娥否認今屆政府施政是民粹

【1126】自由黨副主席邵家輝睇到土地供應專責小組建議政府收回32公頃哥爾夫球場作興建公屋用途，批評是民粹措施。

林鄭月娥借機公布，發展局將於今日下午約四點半召開記者會，對土工組報告作全面回應。她不同意民粹的說法，「以我理解民粹是是盲目，邊個人多邊個話事，我看不到有哪一項施政是這種態度。」她表示，政府要為公眾利益尋找最佳平衡，過程中一定會得。

【1130】立法會議員謝偉俊表示，近年公屋申請趨勢，香港居民下跌，新移民申請人數則明顯上升，達到2成，至於有關申報審查，申請階段只需要聲明，令審查過程則有困難，因申請人內地資產往往未得到審查，他質問林鄭，會否在申請階段「揸乾小小」，不要讓公眾以為公屋申請人數真的如此之多。

林鄭則表示，謝提出的問題，正是她曾經嘗試解決的問題，她指，現時的26萬個申請中，是否全部都符合資格令人懷疑，但申請數量大，情況不斷轉變，房署要在申請階段評核其是否合資格有困難，她又表示，希望大家集思廣益，如果議員想到好方法，很樂意考慮。不過，她認為，同時也需要考慮到讓基層人士能夠申請時，有一種希望，雖然到申請者真的到輪候到時，其入息等條件也必滿足條件。