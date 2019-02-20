【修例移交逃犯】團體聯合聲明反修例　憂經濟罪成中港引渡借口

本港20歲少女去年於台灣遭19歲男友陳同佳殺害，並棄屍於野外，疑犯逃回香港。港府建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，希望以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，但內容引起爭議。 多個民主派政黨和20多個團體發表聯合聲明，反對政府建議修訂《逃犯條例》。新同盟范國威提到，修訂附表中列出適用於移交範圍的46種嚴重罪行中，有很多涉及經濟的罪行如逃稅，有機會被內地政府用以作引渡理由。

新同盟范國威形容事件茲事體大，重挫一國兩制。（張浩維攝）

聯署的包括新民主同盟、工黨、公民黨、街工等政黨，亦包括香港監察、學生獨立聯盟、公民社會發展資源中心等團體。

新同盟范國威形容，事件茲事體大，重挫一國兩制，而且勢必人人自危，因根據當局建議，有46項嚴重罪行或適用於移交範圍，有很多涉及經濟罪行，如逃稅，有機會被內地政府用以作引渡原因，只要踏足香港都有機會被引渡回內地。

他認為，特首林鄭月娥和保安局是借一件在台灣發生的謀殺案「過橋」，認為若然真的要「技術問題、技術解決」去協助受害者家屬，可為一次性引渡定下日落條款。

多個民主派政黨和20多個團體發表聯合聲明，反對政府建議修訂《逃犯條例》。（張浩維攝）

范國威則指，修訂《逃犯條例》對香港人權的傷害比23條更甚，一旦通過修訂，日後就會出現多類似林榮基或李明哲事件。范又批評，保安局在蓄意誤導令立法會議員以為有關修訂不作公眾咨詢，提醒指局方在3月4日前有一個約20日的公眾諮詢期，呼籲大眾發聲反對修例。

他提到，中美貿易戰正在發生，早前又有孟晚舟事件，更有加拿大人在內地被捕，反問「外商在香港有否機會成為磨心？會否以經濟罪名被要求拘捕及引渡回內地？都是真確存在的風險。」