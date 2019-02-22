房署禁貼反移交逃犯修例海報　指內容敏感　尹兆堅：政治審查　

因應本港少女懷疑在台灣被男友殺害一案，政府建議修例設立單次「個案移交」引渡機制，令適用範圍亦包括中國內地，民主派擔心修例後，內地政府可以經濟犯罪之名，引渡香港政治犯到內地受審。 民主黨立法會議員尹兆堅今日（22日）指，他和主席胡志偉的地區職員今日打算在多區張貼反對修例的海報，但遭房屋署以「內容敏感」為由，不允張貼，尹兆堅批評房屋署政治審查，中午已要求房屋署助理署長回應事件。

尹兆堅表示，將會向申訴專員投訴，希望趙慧賢就任申訴專員後可認真處理。（彭毅詩攝）

尹兆堅展示一張他與社區主任聯名的海報，可見標題為「反對修訂《逃犯條例》 台灣謀殺案應特事特辦」，內容主要表達民主黨的立場，批評內地沒法治可言，擔心修例後，內地政府可將居於香港的異見人士帶回內地拘禁，民主黨建議政府應就殺人案由港台自行談判，促成疑犯引渡協議。



尹兆堅指，地區職員今日打算張貼海報時，房屋署經理指要請示房屋署中央辦公室，其後通知不允張貼，稱海報內容敏感，將引起社會矛盾。他指出，他和主席胡志偉負責觀塘、葵涌和青衣的幾條邨都遇到同樣事件。



尹兆堅批評，任何議題都有正反兩面，質疑是否張貼支持政府的海報便可：「小至民生事務，有人說加差餉、減差餉，那是否都不可以貼，是不？根本就是藉口。」



他批評今次事件有違房屋署自行訂立的規矩，即不允張貼指名道姓批評的海報，房屋署職員周二亦已向他重申不會政治審查，並且會緊守原則，只考慮海報是否指名道姓或人身攻擊：「今次房屋署要不講大話，要不因為事件敏感，房屋署中央落了鐵閘，嘗試政治篩選。」



尹兆堅指，申訴專員公署正檢討公屋邨內宣傳品的申請指引不一，包括房屋署被投訴偏坦某些政治組織，他對檢討期間出現今次海報事件感錯愕，將會向申訴專員投訴，希望趙慧賢就任申訴專員後可認真處理。



民主黨葵青社區主任韓俊賢表示，今天親自攜同與尹兆堅的「孖頭」海報到長青邨、長康邨和葵翠邨的屋邨辦事處蓋印，以獲批准在屋邨告示版張貼，惟辦事處職員以兩大原因拒為海報蓋印，包括指海報內容過於敏感，及海報所述的《逃犯條例》修訂仍未正式生效。

韓俊賢認為，房屋署有關做法侵害言論自由，又認為署方不應干預和審查議員、社區主任在海報所述的內容。他稱過去以青衣通宵小巴為題印製海報，亦曾一度被房署拒絕張貼。

《香港01》正就事件向房屋署查詢，暫時未獲回覆。