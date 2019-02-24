【移交逃犯】律師憂借修例引渡政治犯至內地　湯家驊批說法無知

就香港女子於台灣被男友拖篋棄屍案，保安局建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，並把條例適用「中華人民共和國的任何其他部分除外」的部分刪去。 行政會議成員湯家驊指，修例是為彰顯社會公義和法治，理應不應有律師反對，但一些香港資深大律師和立法會議員指，擔心修例會被用作把政治犯送返大陸審判，他直指反映這些人對司法無知，多於政治姿態。

湯家驊指修例有足夠的保障條款，確保不會因為政治原因移交疑犯。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊在香港電台節目《給香港的信》上表示，修例有足夠的保障條款，確保不會因為政治原因移交疑犯，其中包括只有涉及46宗嚴重罪行的逃犯才能屬於移交範圍，當中不涉及任何有關政治、社會安寧及社會秩序、遊行示威及言論自由的罪行，有關行為亦必須屬於干犯香港的刑法，法庭判刑高於12個月的監禁。

湯家驊又指，香港法庭亦會根據客觀事實，有關疑犯會否因為其身份、宗教及政治意見等背景影響審訊的公平性，決定是否移交逃犯，認為社會上對修訂《逃犯條例》的質疑及恐懼沒有事實基礎。

湯家驊又引述美國前總統克林頓有份撰寫的小說內容，指現代政治出現極端化等現象，愈多愈政治隨波逐流，行事只是順應市民的念狠，而情況正正在香港出現。他提到修例是為彰顯社會公義和法治，理應不應有律師反對，但一些香港資深大律師和立法會議員指，擔心修例會被用作把政治犯送返大陸審判，他直指反映這些人對司法無知，多於政治姿態。