【移交逃犯】湯家驊：修例是對法治執着　足夠保障政治犯不被移交

就香港女子於台灣被拖篋棄屍案，保安局建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯。 行政會議成員、資深大律師湯家驊出席商台節目《政經星期六》時，認為有關修例並非為了便利其他國家，而是對法治的執着及彰顯社會公義，如有人觸犯嚴重罪行應被繩之以法，認為「沒有地方會希望成為窩藏罪犯的地方」，認為現有的條文足夠保障政治罪犯不會移交到內地。

湯家驊不點評地批評日前民主黨主席胡志偉形容特首林鄭月娥是「一國兩制的吳三桂」說法，認為條文已有足夠的保障。（資料圖片）

湯家驊強調修例有足夠的保障條款確保不會因為政治原因移交疑犯，包括只有涉及46宗嚴重罪行的逃犯才能屬於移交範圍，當中不涉及任何有關政治、社會安寧及社會秩序、遊行示威及言論自由的罪行；而且有關行為必須屬於干犯香港的刑法，法庭判刑高於12個月的監禁；香港法庭亦會根據客觀事實，有關疑犯會否因為其身份、宗教及政治意見等背景影響審訊的公平性，決定是否移交逃犯，認為社會上對修訂《逃犯條例》的質疑及恐懼沒有事實基礎。



湯家驊批評，有法律背景人士認為香港法庭能力有限，不能拒絕內地政府對移交逃犯的要求，並感到失望，湯認為是對「香港司法界最大的侮辱」，指香港司法的獨立性受全球尊重，終審法院的外籍法官中包含普通法律界退休的首席法官，質疑他們會否「被北京買起」，認為應要有足夠的事實根據才提出香港法庭未能把關的言論。



湯家驊又認為，是次修例是為了完善香港的制度，將《逃犯條例》適用至全世界，若只為一宗案件僅將範圍擴展至台灣並不足夠，又指香港目前與超過30個地方有移交疑犯的協議，但作為中國的一部分，香港亦與內地交往頻密，但兩地仍未有移交罪犯的條文，是制度上的嚴重缺陷。

湯家驊認為有關修例並非為了便利其他國家，而是對法治的執著及彰顯社會公義，如有人觸犯嚴重罪行應被繩之以法，認為「沒有地方會希望成為窩藏罪犯的地方」。對於是次未有進行公眾諮詢，他指難以想像沒有香港人不希望彰顯社會公義，就算進行諮詢，最終結果香港人都會接受以個案性形式處理移交逃犯。