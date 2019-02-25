「任何仁」教心肺復甦法　逾百職員報名　梁君彥笑指立會工作高危

消防處今日（25日）到立法會舉辦訓練講座，教授立法會議員及工作人員心肺復甦法和使用心臟除顫器，廣受市民歡迎的「任何仁」亦到到場，亮相時議員亦為「任何仁」歡呼。 立法會主席梁君彥稱，是次講座共有100多人報名，包括議員、議員助理和立法會秘書處職員。他笑言報名反應熱烈，「可見大家覺得立法會工作高危」。

立法會主席梁君彥笑言，訓練講座報名反應熱烈，反映大家覺得立法會工作高危。（張浩維攝）

消防處去年成立社區應急準備課，並推出吉祥物「任何仁」，備受市民歡迎。「任何仁」今天與消防處職員到立法會舉辦訓練講座，教授立法會議員及工作人員心肺復甦法和使用心臟除顫器。

講座共有10多名議員參與，包括梁君彥、民建聯李慧琼、劉國勳、柯創盛、人民力量陳志全、新民黨容海恩等。曾因立法會會議廳睡覺而被「長毛」嘲諷有「生命危機」的民建聯黃定光（象哥）亦有參與。

講座共有十多名議員參與，包括梁君彥、民建聯李慧琼（右五）、劉國勳（前排右三）、柯創盛（前排左一）、人民力量陳志全（左四）、新民黨容海恩等。（張浩維攝）

梁君彥稱，是次講座共有100多人報名，包括議員、議員助理和立法會秘書處職員，故講座需要加場，他笑言報名反應熱烈，「可見大家覺得立法會工作高危」。

消防處處長李建日表示，心臟病發的救援工作是爭分奪秒，希望議員能鼓勵多些人學習心肺復甦法。（張浩維攝）

消防處處長李建日表示，心臟病發的救援工作是爭分奪秒，希望議員能鼓勵多些人學習心肺復甦法，他又指立法會共有九部心臟除顫器，笑言：「議員喺邊度都總有一部喺左近。」希望其他企業就能仿效。