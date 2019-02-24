【大灣區】「港人港稅」有望於2022年前實施　譚耀宗：越快越好

《粵港澳大灣區規劃綱要》於本月出台，財經事務及庫務局局長劉怡翔今(24日) 表示，就在大灣區實施「港人港稅」方面，正與區內9個城市磋商及探討可行的補貼方式，他指措施有機會於2022年前實行。 全國人大常委譚耀宗今出席活動後表示，期望能早日於在大灣區實施「港人港稅」，他認為技術和經濟上無問題和負擔。他續指到內地工作的港人相信都是內地需要的人才，故「港人港稅」早日實施將有利吸引港人回大灣區工作。

全國人大常委譚耀宗（右一）活動後表示，就在內地實施「港人港稅」，他認為若可行的話可早日落實。（盧翊銘攝）

劉怡翔今於電視節目中，被問到於內地爭取推行「港人港稅」的進度，劉怡翔指，目前橫琴及前海設特別安排，吸引人才，當地的合資格港人只需跟隨本港稅項繳付，差額則由當地市政府承擔。他指，正與區內9個城市磋商及探討可行的補貼方式。

全國人大常委譚耀宗期望盡早在大灣區實踐「港人港稅」，他認為技術上無問題，稅務總開支亦不大。



譚耀宗續指，到內地工作的港人相信都是內地需要的人才，故「港人港稅」早日實施將有利吸引港人回大灣區工作，認為「越快(推行)越好」。（盧翊銘攝）

譚耀宗續指，到內地工作的港人相信都是內地需要的人才，故「港人港稅」早日實施將有利吸引港人回大灣區工作，認為「越快(推行)越好」，他強調民建聯將會在政協和人大方面以提案或建議方式提出，同時譚耀宗表示，有機會亦會向中央反映，若中央層面「開綠燈」，其他地方省市亦較易處理。

另民建聯今舉行「粵港澳大灣區」青年座談會，席間譚耀宗向出席者簡介大灣區網要，並講述香港在大灣區的定位和機遇。他指粵港澳大灣區經濟體量大，開放程度高，正好為香港，特別是年輕人拓展事業的新機遇。譚耀宗表示，香港在一國兩制下有獨特優勢，故香港應把握優勢與其他城方結合，可提升香港在航運、金融、留貿易中心和航空樞紐的地位。