油尖旺大南區補選簡介會　 票站設於大角咀鮮魚行學校

油尖旺區議會大南區補選簡介會今日（26日）舉行。兩名候選人中，社區前進李國權獲分配的候選人編號為1號，經民聯李思敏則為2號。選管會主席馮驊表示，今次選舉共收到兩份有效提名表格；選舉將於3月24日舉行，選管會將於大角咀鮮魚行學校設置一個一般投票站，而具該區選民資格的被羈押人士和在囚人士，則會分別安排於長沙灣警署及所在懲教院所的投票站投票。

馮驊表示，一般投票站及設於警署的投票站，投票時間為早上7點至晚上10點半，懲教院所的投票站則基於安全理由，從早上9點開始，至下午4點關閉。（莊恭南攝）

馮驊表示，一般投票站及設於警署的投票站，投票時間為早上7點至晚上10點半，懲教院所的投票站則基於安全理由，從早上9點開始，至下午4點關閉。

馮驊又指，根據最新立法會修例，非候選人及選舉代理人的一般市民，如在網上發表言論構成選舉廣告，可豁免被視作未經候選人授權進行選舉宣傳。而晚上選舉廣告當中涉及的開支，如只是電費和上網費，亦不會被視作非法招致的選舉開支。

而大南區補選的選舉開支上限則為6.31萬元。

今次候選人簡介會，只有李思敏到場；李國權並無出席，他表示，由於夜晚需要「落區」，故只派代理人出席。經抽籤後，李思敏獲分配候選人編號為2號，李國權則為1號。