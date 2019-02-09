填補莊永燦空缺 　徒弟李思敏出選大南區　冀成當區問題解決者 

油尖旺大南區補選下月24日舉行，經民聯社區幹事李思敏今早報名參選。她稱，自己在服務社區17年，從「幕後」走到「幕前」經過一番深思熟慮，冀成為當區的「問題解決者」。 多名建制派立法會議員到場打氣支持，包括經民聯主席盧偉國、副主席梁美芬、民建聯劉國勳和鄭泳舜、九龍西立法會議員陳凱欣，以及工聯會會長吳秋北。

經民聯社區幹事李思敏今早報名參選油尖旺大南區補選。(高仲明攝)

油尖旺大南區區議員、經民聯莊永燦早前逝世，其出缺的議席下月24日將舉行補選。民主派方面，「社區前進」的李國權昨日已率先報名參選，建制派則由莊永燦的「徒弟」、經民聯社區幹事李思敏迎戰。

李思敏表示， 她在大南區長大，跟隨師傅服務居民逾十年，見證著當區的變遷，察覺當區的樓宇及社區措施開始老化，冀成為「問題的解決者」，服務居民，被問到有何選舉策略，李思敏指，她和對手李國權都是新人，會做好自己，而時間亦會證明一切，選舉策略就是「向前衝」，亦打算加強網上宣傳平台的攻勢。至於勝算方面，她則稱自己是有信心才參加選舉，會交由選民決定。

多名立法會議員為李思敏打氣及發表支持說話。盧偉國表示，雖然對莊永燦的離世感到悲痛，但同時感謝莊訓練出李思敏這位徒弟。他指，李是習武之人，充滿正氣，相信她能服務好大南區市民。 梁美芬則指，去年311及1125補選，建制派的團結成功把鄭泳舜及陳凱欣送入議會，相信今次李亦能順利當選。至於該黨會否再推舉李參與11月的區議會選舉，梁美芬稱如今著眼點是先打好這場仗。