【三隧分流】葉劉淑儀：收回對管治無影響　重推須考慮回饋市民　

運輸及房局局長陳帆日前宣布撤回「三隧分流」無約束力動議，未知何時再度提交立法會審議；而政府早前亦曾稱因與西隧達成共識，故方案未有再修改空間。 因應政府對方案「企硬」，立法會議員、行會成員葉劉淑儀於商台節目上稱，收回方案未必打擊政府管治，但若須再取得立法會支持，須考慮一但實施方案後可如何回饋市民，並多聆聽政黨意見，以取得支持。不過，她承認若待2023年、政府重奪三條隧道的專營權時，再處理隧道問題，相信屆時將較為方便。

2023年政府將可收回三條隧道的專營權。（資料圖片）

立法會議員、行會成員葉劉淑儀於商台節目上稱，因中環灣仔繞道造成混亂，令政府收回方案。而若政府再將方案交上立法會，因應行會的集體負責制，她須對方案投支持票；不過她續稱，同為新民黨的黨友容海恩，將視乎地區情況再作決定。

因應政府稱與西隧達成協議，方案未有修改空間，她稱政府須考慮一但實施方案後如何回饋市民，以取得政黨支持。被問及會否認為政府太急推出方案，葉劉淑儀認為若待2023年、政府收回西隧專營權時，才去處理隧道問題會較方便，「到時三條隧道都係政府。」

而財政預算案公布在即，葉劉淑儀稱每年的焦點均落於惠民措施，如派錢、退稅等，惟她認為應將關注長遠經濟狀況，如處理差餉方面等。

至於派錢計劃收到眾多批評，她認為屬於執行問題，因公務員設計表格時未有從市民角度出發，「觸覺唔夠敏銳。」不過，她稱現時的補鑊措施可接受，認為政府有聽從政黨意見。