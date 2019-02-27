【財政預算案】邊個詞出現最多？　「民生」5次　「大灣區」20次

新一份財政預算案今出爐，財政司司長陳茂波發表逾26,000字的演辭，這次預算案出現最多的字眼為「發展」，共出現了161次、其次是「香港」達132次。 政府強調今年預算案以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為大方向，反而在「利民生」方面的字眼未見太多著墨，如「福利」出現過3次，比起去年少10次，「民生」出現5次，「弱勢社羣」1次。

新一份財政預算案今出爐，財政司司長陳茂波發表逾26,000字的演辭。(梁鵬威攝)

過往當政府側重某項重大政策，都在施政報告及財政預算案大書特書，最經典一幕是2016年前特首梁振英在施政報告全文提及44次「一帶一路」，被取笑為「一帶一路施政報告」；雖然他其後一年稍有收歛，但也提足20次。

中央早前公布粵港澳大灣區規劃綱要，三地政府亦步亦趨，這次財政預算案中又如何反映？記者進行統計，在今年預算案中「大灣區」字眼共出現了20次，比起去年特首林鄭月娥於演辭全文提及9次「粵港澳大灣區」多出一倍。

大灣區規劃綱要指明要推動香港成為國際創新及科技中心，而在今年預算案中，「創科」出現了43次，較去年的21次多22次。此外，「投資」一字出現38次、「增長」有53次、「金融」有45次，「內地」有24次、「國際」則有30次，太多較去年的多。

今年預算案的大方向包括「利民生」，相關字詞的頻率又如何？觀乎統計，「民生」、「就業」、「長者」分別出現了5次、8次、9次；「福利」3次，比起去年少10次；「弱勢社羣」1次。

今年預算案推出的紓困措施，包括寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元；寬減2018/19年度75%的利得稅，上限同為2萬元；向有需要學生發放2,500元津貼，比去年多500元；繼續為DSE考生代交考試費；為合資格領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1,000元等。