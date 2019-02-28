前工務局局長鄺漢生逝世　曾批立法會議員如「紅衞兵」

回歸後首任工務局局長鄺漢生於本月14日逝世，享年80歲。他當年曾負責多項大型基建工程包括屯門公路、青馬大橋，曾感嘆過到立法會接受質詢，議員猶如「紅衞兵」，態度及語氣與文革無分別，又言官員「只差未跪玻璃」。

回歸後首任工務局局長鄺漢生於本月14日逝世，享年80歲。（香港營造師學會圖片）

鄺漢生的家人今（28日）於報章刊訃文，指鄺於本月14日離世，遺體移送香港殯儀館，於下周五（3月8日）晚上8時設靈，翌日舉殯，其後送往歌連臣角火葬場火化。

鄺漢生1938年8月7日於香港出生，先後就讀於九龍華仁書院及港大工程系，1963年畢業後即加入政府出任見習工程師，1992年他出任青馬大橋工程管理處處長負責興建工程，1993年晉升路政署署長。1995年升任工務司。

1997年7月香港回歸，鄺獲過渡出任特區政府首屆工務局局長，2年後退休，隨後任職河北省政府經濟顧問，並創辦香港公路學會，之後又開設工程顧問公司進軍內地市場，內地不少大型工程亦有他的身影，包括上海地鐵。

鄺當年退休時，獲時任特首董建華盛讚其熱誠、積極進取的工作態度，以及優秀的表現為其他公務員立下典範。

回歸後首任工務局局長鄺漢生於本月14日逝世，享年80歲，家人今在報章發訃文。（羅國輝攝）

由殖民地高官過渡至特品問責官員的鄺漢生，對回歸後的議會文化表現得相當不認同，曾多次公開流露不悅之情，包括感嘆到立法會接受質詢不好受，議員恍如「紅衞兵」，又自嘲官員「只差未跪玻璃」，更笑言「佢唔炒我都走啦」。