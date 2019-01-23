【沙中線】運房局5年接26宗工程影響補償申索　8成半涉九龍城區

造價近千億的沙中線工程近月醜聞不斷，打造過程同樣令附近商戶生意一落千丈；儘管按《鐵路條例》提出補償申索，但有關補償遲遲未有回音。 運輸及房屋局今日（23日）書面回覆立法會議員表示，過去5年共接獲26宗涉及沙中線工程的補償申索個案，當中約8成半屬九龍城區，有5宗已被駁回，其餘個案交由地政總署跟進及處理。

陳帆書面回覆表示，自2014年1月起，5年間共接獲26宗涉及沙中線工程的補償申索個案。（資料圖片）

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，有九龍城商戶向其反映，自2014年起沙中線工程在區內多條道路以鐵網圍封多幅大面積的工地，並封閉了多個路段，例如南角道往太子道東方向的行車線，由於視線被遮擋，加上工程造成塵土飛揚及噪音，令位於南角道4號至24號的店鋪生意一落千丈。他指，商戶已向當局提出補償申索，但至今未有一宗申請獲批。

5年接獲26宗涉沙中線工程補償申索個案

運輸及房屋局局長陳帆書面回覆表示，自2014年1月起，5年間共接獲26宗補償申索個案，其中15宗是由業主或商戶提出涉及商舖物業的申索個案，其餘11宗是由業主提出涉及住宅物業的申索個案，涉及九龍城區個案達22宗，而灣仔區及黃大仙區亦各有2宗。

陳帆指出，當中有5宗涉及位於九龍城區商鋪物業個案已被駁回，主要申索事項是與暫時道路封閉安排有關。地政總署在徵詢法律意見後，認為行人路的部份雖因工程需要設有障礙物，但仍然於有關物業出入口前的通道保持足夠闊度，所涉及的暫時道路封閉安排並未對有關物業的通道產生不利影響，故不構成根據《鐵路條例》可申索補償的事項。

有商戶表示，受沙中線工程影響，店鋪生意一落千丈。（資料圖片）

過去5年，共有46宗根據《鐵路條例》向運輸及房屋局局長提交的補償申索個案，涉及鐵路項目有沙中線、廣深港高速鐵路香港段、南港島線(東段)、觀塘線延線及西港島線，當中有6宗成功申索個案，11宗被駁回，其餘29宗申索個案仍在處理中，目前未有個案轉介至土地審裁處處理。

過去5年路政署共收101宗工程投訴

根據運輸及房屋局資料，過去5年路政署共收到101宗與馬頭圍道、江蘇街、落山道及南角道一帶沙中線工程的投訴，當中涉及大廈震動、噪音及廢氣的投訴涉及27宗，其餘主要投訴依次是臨時交通管理措施設計及安排（19宗）、路面損壞（18宗）、阻礙交通或行人（17宗）。

下半年起 馬頭圍道分階段還原「三南三北」行車

陳帆表示，沙中線土瓜灣站位於馬頭圍道地底，部分馬頭圍道路段仍正繼續實施臨時交通管理措施，港鐵預計馬頭圍道將於今年下半年開始，分階段逐步還原「三南三北」的行車安排，並預計於明年初完成；又預計江蘇街及落山道的復修工程會在今年年底完成。而連接宋皇臺站的南角道，其行車路面復修工作已於去年10月完成，並於該路段永久重置十一個收費錶泊車位供公眾使用，行人路復修工程預計於今年第二季完成。