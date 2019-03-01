【財政預算案2019】陳茂波明白市民期望增加派糖　惟需考慮未來

財政司司長陳茂波前日（2月27日）公布新一份《財政預算案》，與去年相比，多項「派糖」措施都縮水。陳茂波今早（1日）於電台節目上表示，明白市民期望「派糖」，但政府需考慮未來的經濟情況，以及政府的財政狀況。因此，政府將盈餘投放於長遠教育及醫療開支較佳。

陳茂波稱明白市民期望增加派糖。（張浩維攝）

陳茂波評估現時經濟下，政府應該支持企業刺激經濟，亦要平衡財政健康，所以他分配資源給特首去年公布的措施。他指，失業率仍然非常低，貿易業正面對困難的營商環境，但沒有出現廣泛倒閉，他表示，政府會緊密留意經濟情況，有需要時，我們不用等下一份施政報告或財政預算案宣布措施都可應對。

預算案撥逾7成盈餘派糖，被主持人問及為何減少派糖同時，又不趁目前經濟差時投放更多資源來刺激經濟，陳茂波重申若果剔除回撥的房屋儲備金，來年的財政年度會是赤字，如果按主持人所言將全部盈餘回歸市民，社會上會有聲音批評政府用錢不謹慎：「當下形勢不簡單，但同時我們亦不可以反應過度。」

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陳續指，他明白社會有聲音指政府退稅、「派糖」不夠去年多。他回應指，去年是特別的一年，因為政府的盈餘較多，他亦知道市民期望有更多的退稅，但他稱政府需要考慮未來的經濟情況，以及政府的財政狀況。因此，政府將投放資源於長遠教育及醫療。

今年上半年諮詢電子道路收費

另外，運輸署正就中環及其鄰近地區電子道路收費先導計劃進行可行性研究，預計在今年上半年諮詢持份者。陳茂波稱政府將於今年內完成公眾咨詢。他強調電子道路收費不是為了增加政府收入，而是為了解決交通擠塞問題，亦可藉以改善公共交通運輸系統。

他又指，政府於2017年提出智慧城市藍圖，但一些重要資訊，如停車場泊車位及巴士到站時間均由私人企業擁有，需要他們合作。