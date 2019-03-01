【大灣區】韓正冀香港發揮金融、創科優勢　林鄭：釘釘子精神推進

粵港澳大灣區建設領導小組於北京召開第二次會議，主管港澳事務的國務院副總理韓正主持會議。韓正表示，今次會議要確定今年重點工作，研究符合大灣區建設需要，滿足三地需求的政策措施。 出席同一場合的特首林鄭月娥則表示，大灣區綱要發表後，在本港引起廣泛討論，不同界別反應正面，形成踴躍參與大灣區建設的良好氛圍。她又衷心感謝港澳辦副主任黃柳權、澳門特首崔世安的幫助，宣講會才得到良好的效果。

韓正表示，今次會議要確定今年重點工作，研究符合大灣區建設需要，滿足三地需求的政策措施。

韓正表示，粵港澳大灣區發展形勢良好，他以三個「前所未有」形容大灣區發展，第一是中央對大灣區發展重視程度前所未有，國家主席習近平高度重視，並親自審議《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，又到廣東考察調研，以及會見港澳改革開放40周年訪問團。

第二是三地社會各界對大灣區的熱情是前所未有，認為三地居民充滿期待，對港珠澳大橋及高鐵落成，形成積極參與、共享成果的氛圍。第三是三地具備前所未有的改革開放歷史條件，作為體制及機制最有活力的地區，大灣區有基礎及有能力，更廣泛和更深入合作，為全國深化改革開放提供經驗。

他又提到，大灣區發展任重道遠，期望香港發揮優勢，包括金融、航運、貿易、專業服務及科技創新方面發揮更重要作用。而澳門則於旅遊休閒，以及中葡商貿合作上積極作為。珠三角九市，則繼續以創新驅動發展策略。

出席同一場合的特首林鄭月娥則表示，政府會加強推廣建設，要以「釘釘子」精神，紮實推進大灣區發展工作。

出席同一會議的特首林鄭月娥則表示，政府會加強推廣建設，要以「釘釘子」精神，紮實推進大灣區發展工作；又指「一國兩制」是香港在大灣區發展的優勢，也是大灣區邁向國際的優勢，發展大灣區建設時，會堅持「一國兩制」，又相信大灣區發展會豐富「一國兩制」。