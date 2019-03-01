【三隧分流】泛民批新方案換湯不換藥　建制：如何投票仍需考慮

三隧分流方案捲土重來，運輸及房屋局局長陳帆今日（1日）召開記者會宣布，計劃於3月27日立法會會議上再動議三隧分流無約束力議案。惟新方案幾乎「原封不動」，三隧建議收費不變，僅推兩項優化措施，分別是設立智慧交通基金，以及考慮於2023年收回西隧後，落實按車流量收費的政策，均是「舊酒新瓶」。 民主派議員一致表明會反對議案，民主派會議召集人毛孟靜指民主派有八、九成人會反對方案；民主黨及公民黨都表明會投反對票，並對局方提出檢討2023年交通收費政策及成立「智慧交通基金」的舉措不賣帳。 建制方面，民建聯陳恒鑌表示，尊重政府重推三隧分流的決定，惟該黨如何投票仍需要考慮，強調與政府對話大門一直打開。

運輸及房屋局局長陳帆今日（1日）召開記者會宣布重推三隧分流議案，范國威指整個方案換湯不換藥。(羅君豪攝)

新民主同盟范國威指整個方案換湯不換藥，除了沒有調整東隧和紅隧的收費增幅，也無回應坊間對政府斥資18億補貼西隧的質疑，「好似茶餐廳推出三拼燒味飯，又貴又不飽，哦，你認為有問題? 不如我又推個智慧面包基金。」

民主派會議召集人毛孟靜指民主派有八、九成人會反對方案，她不滿政府將增收的隧道費成立成立「智慧交通基金」專項基金，看似取之於民用之於民，但納稅人本身就有權利享受政府基本交通服務；而且當局隻字不提中環灣仔繞道疏通車流成效，「360億的繞道到底幫上什麼忙?」

民主黨維持立場拒絕方案，林卓廷形容重推的三隧分流方案是「加糖霜的安排」，他比喻「蛋撻本身加了辣椒，再加糖霜在面也沒意思」;林又指政府提出檢討2023年交通收費政策及成立「智慧交通基金」，兩者是無論有否三隧分流方案都應該做。公民黨同樣表明會投票反對，譚文豪指局方「翻叮冷飯，了無新意」，他特別點出就算政府於2023年後檢討收費，也不代表只減不加，「可能20蚊加到40蚊，到時去到60蚊都得。」

林卓廷形容重推的三隧分流方案是「加糖霜的安排」。(鄭榕笛攝)

陳恒鑌(右)認為政府目前提出的兩個措施，令民建聯沒有辦法支持方案，而柯創盛(左)擔則心方案不可行。(莊恭南攝)

民建聯陳恒鑌表示，對三隧分流方案於3月27日重新交付立法會審議表示尊重，但認為政府目前提出的兩個措施，令民建聯沒有辦法支持方案。他認為，政府提出智慧交通等新建議，解決不了地區一直以來的憂慮，因有關建議是政府一直以來的既定政策，就算今次不提出，政府其他政策亦會陸續落實，他形容，兩項新措施的「新猷」，「完全冇新意，一啲都唔吸引，冇釋除到公眾疑慮。」他又認為，現時西隧瓶頸一直未能解決，如以現有方案增加額外車流到西隧，必然會帶來擁擠。

民建聯柯創盛則表示，作為九龍東區議員，知道許多當區駕駛者擔心無法改變駕駛習慣，因從九龍東過海，使用東隧是習慣，就算改變駕駛習慣繞道西隧，亦會增加燃油費，因此他擔心方案不可行。

至於投票意向，陳恒鑌則表示，黨團如何投票仍然需要考慮，強調與政府對話大門一直打開，如對方有任何新猷，歡迎再交流，不過，他就重申，目前的方案不吸引表，民建聯會有所保留，並繼續抱「是其是，非其非」的態度去處理。

工聯會麥美娟認為，仍需研究及諮詢轄下工會和市民意見，才能判斷方案是否具足夠吸引力。她強調，是否支持方案，方案的成效是主要考慮因素，又認為現時新措施並無涉及更改原方案價格調整幅度，最終還是會令公眾難以釋出疑慮，擔心「三隧分流」變成「三隧齊塞」。

