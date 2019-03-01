陳帆再提三隧分流　仍未懂比交通更宏觀的問題

事隔一個多月，運輸及房屋局局長陳帆周五（3月1日）表示，將再向立法會提出三隧分流無約束力動議。 不管議案能否通過，陳帆為爭取議員支持而拋出的兩個「甜頭」，已再次顯示出他仍然未明白，香港的交通問題遠超於交通層面。

根據政府最初公布的三隧分流方案，西隧收費降至50元，東隧和紅隧分別加至40元。陳帆周五公布，將於3月27日再提交的議案，並堅持50元、40元的收費調整安排。為爭取民意，他答允將加價所得的收入撥作智慧交通之用，及在2023年收回西隧經營權後，按交通流量調整價格。

運房局曾經表示，三隧分流方案是經過科學計算；要起調整車量之效，必須如此收費。所以，面對議員一再要求，只接受加價至35元，當局仍然寸步不讓，或許有理。當然，前提是所謂的科學計算，會如當局所言般準確。

不過，陳帆提出的兩個新承諾，卻反映出更宏觀的問題。

陳帆宣布，重推三隧分流方案。( 羅君豪攝)

價格機制非萬能

第一，眾所周知，透過加價來分流只是治標不治本，過海隧道的整體交通擠塞，其實並沒有任何改善。若要真正解決問題，社會必須問的是，為甚麼這麼多人使用那兩至三條過海隧道？答案，必然是香港的整體佈局出現了問題，過份集中在維港兩岸的市區。

然而，叫人失望的是，當局似乎仍然未明白這個道理。陳帆提出，在2023年西隧專營權屆滿前，全面檢討三隧分流以及每條隧道的收費水平，考慮按不同隧道的擠塞情況，來決定不同時段的收費。這個看似「創新」的建議，背後邏輯卻是老掉牙，仍然以為控制價錢就可以解決交通問題，迷信市場邏輯。

要根治問題，不能只靠陳帆的運房局，還有黃偉綸的發展局，以至政務司、行政長官本人。林鄭政府應該研究在新界區發展新的商業中心區，將目前九龍區和港島區過份密集的經濟活動，疏導至新界區，例如洪水橋。比起三隧分流方案，這個「三區分流」更能減省通勤時間，改善居職分離之弊。

新安排下，紅隧及東隧加價、西隧減價的原有方案不變。（資料圖片)

智慧交通涉配套

第二，陳帆承諾把來自紅隧和東隧的額外隧道收費，撥入新設立的「智慧交通基金」以回饋市民，涉及金額約9億1千3百萬。陳帆表示，新基金將配合香港發展成智慧城市，例如推動汽車科技創新和應用。

的而且確，香港的運輸交通需要更新，朝高科技發展。但問題是，這亦不只是運房局的事。舉個例說，運輸署的流動應用程式「香港出行易」，名義上說是一站式交通運輸，方便香港市民；實際上卻很不方便，只是轉接用戶到其他公共交通工具的應用程式。究其原因，因為政府沒有開放數據法，未能要求九巴等公司分享到站時間。

而交通科技化的主要難度不在技術，而是政府決心。正如電子道路收費，政府研究多年，至周三（2月27日）公布的財政預算案中，司長陳茂波仍然表示正在研究先導計劃是否可行，效率成疑。

再者，電子道路收費的淨收入數額，陳茂波承諾將會用於改善公共交通服務，鼓勵市民使用。理念上完全正確，畢竟香港的私家車數量增長過多，有必要雙管齊下，增加公共交通服務的質素，同時為汽車登記設上限。問題是，即使有了基金或新一筆收入，以當局目前「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的管治思維，他們會明白這個重要道理——要改善交通問題，就要處理遠超於交通層面的問題——嗎？