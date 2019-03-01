【大灣區】林鄭：落實8項便利措施 　高端人才享「港人港稅」

粵港澳大灣區建設領導小組於北京召開第二次會議，主管港澳事務的國務院副總理韓正主持會議。韓正表示，今次會議要確定今年重點工作，研究符合大灣區建設需要，滿足三地需求的政策措施。 特首林鄭月娥會後表示，大灣區建設領導小組同意落實八項有利於港人的措施，其中包括港人港稅、出入境便利化等。林鄭稱將落實對港澳人士進行稅務補貼，港人到當地工作只需交香港稅款，內地與香港稅款的差異會由當地政府承擔，退回稅項差額可免徵個人所得稅，惟有關措施現時只限於高端人才。

林鄭表示，若港人於內地停留不足24小時，將不計算一天的日數，她稱此舉有利來往大灣區投資或發展產業的人士。（資料圖片/鄭子峰攝）

第一項：放寬港人於內地工作183天的判定辦法

其中按現時規定，在內地工作每年超過183天的，須按內地的稅率繳交當地稅，這項措施，令不少香港的專業人士對回內地城市工作存有顧慮，亦不利於香港企業調派香港的員工往內地長駐。

林鄭表示，會放寬有關標準，若港人於內地停留不足24小時，將不計算一天的日數，她稱此舉有利來往大灣區投資或發展產業的人士。

第二項：對境外工作人才設稅項補貼政策

另外會對境外工作人才設稅項補貼政策，吸引港人到內地工作，林鄭稱港人到當地工作只需交香港稅款，內地與香港稅款的差異會由當地政府承擔，退回稅項差額可免徵個人所得稅。林鄭稱目前於前海及橫琴已先行，現會擴至9個大灣區城市，惟有關措施現時只限於高端人才。

第三項：支持大灣區事業單位公開招聘港澳居民

林鄭形容「未去到做省既公務員」，但省市的事業單位可公開招聘港人，她稱稍後會有管理辦法和程序出台，但相信較適用於高端人才或是省市欠缺的人才。

第四項：鼓勵港澳青年到大灣區九城市創業

林鄭指，現時於前海已有「深港青年夢工場」，希望方便港澳青年在大灣區創業的項目能「多做、大做」，她又指早在2018年12推出試驗計劃，由非政府組織招聘有意在大灣區創業的香港青年，落戶深圳創業基地，其後為他們提供創業支援、引路等服務。林鄭提及，現時已接觸廣洲、珠海和惠洲等城市，冀稍後可成立大灣區青年創業基地聯盟，方便青年獲得創業資源。

第五項：港澳高校及科研機構參與廣東省科技計劃

此項屬創科方面，林鄭稱會支持港澳高校、科研機構參考廣東省科技計劃。

第六項：全面啟動出入境便利化試點

林鄭表示，此措施可讓持回鄉證的港澳居民，以回鄉證在內地辦理各項事務。

第七項：分階段讓港澳非營運小汽車 經港珠澳大橋出入內地

林鄭表示，此舉讓香港私家車人更容易使用港珠澳大橋，但她強調措施只屬單方面，粵方車輛不會有此安排。

第八項：擴大貨物跨境快速對接實施範圍

林鄭稱此舉便利於貨品的跨境情況，將會擴大海關通道的實施範圍，她又指上述八項措施已回應市民反映的意見。

林鄭會後表示，中央高度重視大灣區發展，因大灣區是國家戰略，她稱大灣區發展最重要是符合三地人民需求和利益，在會議上通過8項有利於港人的政策和措施，而韓正亦要求三地政府和中央部委在2019年要「成熟一項推一項」。