【政壇諸事町】美總領事評香港　人大陳勇大烏龍：英國應道歉

任期即將結束的美國駐港總領事唐偉康近日接受訪問和發表演講，評論香港的政治環境和一國兩制的現況，惹來外交部駐港特派員公署提出嚴正交涉。 建制派人士亦紛紛跟隨作出批評，港區全國人大代表陳勇是其中之一，不過他就誤將唐偉康當做英國總領事，在三分鐘內不斷批評英國，更揚言英國總領事要向全香港市民和全中國人民道歉。

唐偉康最近評論香港惹來外交部駐港公署提嚴正交涉。（資料圖片／盧翊銘攝）

身為人大的陳勇今日要赴京預備出席全國兩會，上機前接受訪問，期間嘗試批評唐偉康的言論，但就指「英國駐港總領事」針對特區政府的言論表示遺憾，更揚言「他應該向全香港市民乃至全中國人民道歉」。訪問全程三分鐘，多次提到「英國」，並談及脫歐，期間更將美國更正為「英國」:「如果英國駐香港的經濟官員，或者我們國家駐英國的外交官員，對他說你脫歐是有問題的，是傷害中國同歐洲同美...英國的關係，他如何想呢？」

抵京後向英國致歉 借機要求唐偉康學習

事後發現鬧錯人的陳勇，夜晚抵達北京後，主動向傳媒承認發言錯誤，順道向英國方面致歉：「翻查相關資料，就這件事找不到英國領事對這方面有評論，所以我自己個人對英國領事作這一番批評不是很妥當，我自己同英國領事道歉。」他還補充，他為自己失言道歉，所以他本身想批評的唐偉康都應該向他學習，就自己不當言論公開向全港市民同全國人民道歉。