深水埗區議會爆「內鬥」　泛民動議譴責主席張永森　反遭發律師信

今年一月，民協深水埗區議員譚國僑在區議會大會上動議，要求討論UGL案，動議雖獲得通知，但區議會主席張永森當時指按會議常規，可不接納有關動議，惹起議員不滿。11名泛民深水埗區議員加上獨立甄啟榮早前向張永森提出譴責動議，盼在周二（5日）的區議會大會討論，惟本身是律師的張永森不批准有關議程，並向12名議員發出律師信，指動議誣衊他和影響其聲譽。 區議會主席向區議員就議會事務發律師信的情況實屬罕見，公民黨伍月蘭認為做法威脅行使議員權力的權利，民主黨袁海文斥張永森沒有作為主席的風範，做法「小家」。 《香港01》就事件向張永森查詢，暫未獲回覆。

去年底，泛民11名深水埗區議員要求根據會議常規，把討論UGL案納入今年1月15日的區議會大會議程，不過張永森指因沒有迫切性而拒批。（資料圖片/林若勤攝）

去年底，泛民11名深水埗區議員要求根據會議常規，把討論UGL案納入今年1月15日的區議會大會議程，不過張永森指因沒有迫切性而拒批。會議當日，譚國僑在會上根據會議常規第13(2)條提呈，要求把討論UGL案加入議程並付諸表決，議案在11票支持、10票反對下獲得通過，惟張當時稱該常規亦列明提呈獲通過後，主席「可以」決定接納，英文是「May」，即並非必須接納，最後他決定不接納動議，惹起議員不滿。

11名泛民深水埗區議員加上獨立甄啟榮上月底打算提出動議，要求在周二舉行的大會，動議譴責張永森濫權，不過張永森不批准有關議程，並透過他旗下的律師樓，向12名議員發出律師信，指動議誣衊他和影響其聲譽，並指他們涉誹謗。12名議員包括民協覃德誠、何啟明、江貴生、梁有方、譚國僑、衛煥南和楊彧、民主黨袁海文和鄒穎恒、公民黨伍月蘭，以及獨立吳美和甄啟榮。

據了解，各名議員於27日陸續收到律師信，張永森則在律師信上要求涉事議員翌日作書面回覆。

伍月蘭指出UGL案是市民關注的事件，區議會正正就是一個平台讓區議員反映市民關注的事，她批評張權力過大，又質疑他的做法威脅行使議員權力，令議員不敢提出動議。她又指區議會並非不可討論政治或政策事件，否則過去政府或建制派就不會在區議會動議，要求支持政改、一地兩檢等政治議題。

袁海文斥張永森沒有作為主席的風範，做法「小家」，強調要求討論UGL事件是行使議員應有權利，質疑張永森是擔心議案因泛民過半數下獲通過。

《香港01》就事件向張永森查詢，暫未獲回覆。

