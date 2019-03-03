【政壇諸事町】國產《流浪地球》港票房慘淡　建制包場曲線挽救？

國產科幻電影《流浪地球》於內地大收近45億人民幣票房，勢如破竹，惟在香港情況截然不同。《流浪地球》於上周五（28日）在港上映，部分院線的場次開場前1小時，只賣出300個座位中的7個。 未知是否為了支持國產電影，挽救《流浪地球》的票房劣勢，建制派紛紛出動，或包場邀請各區街坊到戲院欣賞該電影，或以三份之一票價「補貼」街坊入場，變相催谷票房。

《流浪地球》在內地屢破票房紀錄，但該戲的戲飛在香港卻銷情慘淡。（視覺中國）

《流浪地球》在內地屢破票房紀錄，但該戲的戲票在香港卻未見理想。據了解，該片在香港首日於48間戲院上映165場，錄得約5000人次入場，平均每場約30人次，收入約30萬港元。

《流浪地球》於香港的成績令人大跌眼鏡，官媒《環球時報》亦出面為其解話，分析指票房不濟的原因，是與香港和內地的經濟及文化差異有關。未知是否為了挽救國產鉅製的票房，建制派人士紛紛安排電影專場，邀請各區街坊到戲院欣賞《流浪地球》。經民聯立法會議員梁美芬今日（3日）於其facebook分享指，早上出席由西九新動力舉辦的電影專場，連同油尖旺區議員黃舒明、黃建新，與該區居民「齊齊睇戲」。

經民聯立法會議員梁美芬今日（3日）於其facebook分享指，早上出席由西九新動力舉辦的電影專場，與該區居民「齊齊睇戲」。（梁美芬facebook）

無獨有偶，民建聯同樣為該戲舉辦電影欣賞活動，於今日及下周六（9日）、日（10日），在太古城中心的戲院設電影專場，以每位$20向錦屏區居民售賣《流浪地球》的早場門票，更列明「原票價為每張$60，差額由（東區區議員）蔡素玉議員辦事處資助」。民建聯社區幹事洪志傑於facebook上載有關圖片，全國人大常委范徐麗泰到場支持。