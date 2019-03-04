【2019兩會】考聽力！　鄧肇堅子普通話發言　同場委員：聽出耳油

香港回歸快22年，據報愈來愈多北區小學生日常習慣以普通話溝通，甚至比母語廣東話更流利，反而經常到北京開會的政界人士，部分人士對「煲冬瓜」感到吃力，形成強烈落差。 全國政協十三屆二次會議昨日在人民大會堂開幕，今日（4日）分組討論全國政協主席汪洋的工作報告，其中在港區小組會議中，由於規定以普通話發言，委員們硬住頭皮大庭廣眾「煲冬瓜」，部分人的水平低於「普通」，令會議迅即變了另類聽力測試考場，而主角之一就是慈善家鄧肇堅的幼子、馬會大董鄧日燊。

鄧日燊就指，全國政協去年推出學習周，於線上視頻部分有豐富的內容，他認為線上視頻的學習方法好，對於港澳委員以至全體委員都有必要推廣。（彭毅詩攝）

在今日的政協分組會議上，港區全國政協委員陸續發言，當輪到鄧日燊時，馬上引起現場傳媒關注。

如果不看講稿，單憑耳聽，記者幾乎聽不明鄧的發言，例如其中一段是：「對趕喔對屈為圓在學息的那擁上選擇上，鷹更家總喜增對性，讓為圓們能載是頻平台上，樹悉靜寫、掌握靜寫滋事，上好靜寫古息，本仁認為通過這樣作，學稀巧姐寫年發展的程和新史帶的市民任霧，對為圓將會非長油幫住。」有同場委員私下表示，只能用「聽出耳油」來形容。

其實，鄧日燊是想說：「對港澳地區委員在學習的內容選擇上，應更加重視針對性，讓委員們能在視頻平台上熟悉政協，掌握政協知識，想好政協之事，本人認為通過這樣做，學習好關於政協這四年發生的情況，世界大局，使命任務，對委員將會非常有幫助。」

委員們硬住頭皮大庭廣眾「煲冬瓜」，部分人的水平低於「普通」，令會議迅即變了另類聽力測試考場，而主角之一就是慈善家鄧肇堅的幼子、馬會大董鄧日燊。（馬會圖片）

另一名港區政協委員龍子明的普通話亦備受注目，不過相對鄧日燊，龍的發言算是較易明白。他說，政協主席工作報告體現了中央高度重視反港獨工作，他認為要有愛國主義教育，同時協助香港青年人融入大灣區，因「認識祖國就是認識未來」，令青年無論在學業、就業上都看到大灣區機遇。