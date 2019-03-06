【西九奪命車禍】cctv有盲點？陳恒鑌指眾說紛紜　促執法部門徹查

西九龍公路日前發生奪命車禍，涉事路段屬西區海底隧道管制範圍。其中涉事貨車在意外地點停車近一小時，西隧仍未有處理。西隧昨天解釋，稱管制範圍已設置151部交通監察閉路電視攝影機，惟意外位置在閉路電視後方300米，並無拍到貨車停車的位置。不過運輸署則指，據署方了解，肇事位置有隧道閉路電視鏡頭覆蓋。 民建聯立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受電台訪問時指，現時西隧和運輸署的說法可謂眾說紛紜，又坦言對事件很大疑問，認為運輸署、警方應調查事件，了解西隧在處理上有否疏忽。他稱交通事務委員會已去信政府，希望政府在收到西隧後，到事務委員會交代事件和公開報告。

涉事路段屬西區海底隧道管制範圍。（資料圖片）

對於西隧稱隧道閉路電視鏡頭無法覆蓋意外現場，但運輸署持相反說法，陳恒鑌形容現時可謂眾說紛紜，相信全港市民也很大疑問，肇事貨車在西區海底隧道管制範圍，相信應能拍攝到意外現場。

陳恒鑌續指，運輸署、警方應調查事件，了解西隧在處理上有否疏忽，同時掌握當天西隧有多少員工上班、當發時有否在崗位上工作，西隧一方有否做好應有工作。

陳恒鑌表示，交通事務委員會已去信政府，希望政府在收到西隧後，到事務委員會交代事件和公開報告。