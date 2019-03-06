【驚蟄】陸頌雄打小人搵唐偉康做辦　美領事館神回覆！

今天（6日）是驚蟄，不少人都到鵝頸橋打小人。言論一向惹火的工聯會立法會議員陸頌雄今天在facebook教網民用手機應用程式打小人，不過竟用美國駐港澳總領事唐偉康做「人辦」。陸頌雄解釋，選唐偉康做例子是因為他「之前亂噏」和「衰多口」。 美國領事館回覆《香港01》查詢時指，對於陸頌雄的行為並無特別回應。不過領事館在下午更新facebook，上載一張鵝頸橋打小人的照片，並有圖片說明中留下一句：「千祈唔好打錯人！」明顯反擊陸頌雄。

領事館在下午更新facebook，上載一張鵝頸橋打小人的照片，並有圖片說明中指「千祈唔好打錯人」。（美領事館Facebook)

今日正值驚蟄，陸頌雄在facebook出帖文，教網民有apps「打小人」。而陸頌雄用示範的，正是早前表示「擔憂港府配合北京不斷收緊香港一國兩制」的美國駐港領事唐偉康；他教網民「影低個小人樣」和在圖片上寫小人的名字，而相中所見是唐偉康在美國領事館網頁的官方圖片，並用紅色筆寫着「唐偉康」，「最後打至小人面部扭曲，便大功告成」。

美國領事館下午回覆記者查詢，指「對陸先生的帖文無特別回應」，但同時提醒記者，領事館在下午更新了facebook，着記者觀看。記者上領事館facebook專頁了解，果然上載了一張鵝頸橋打小人的照片，並留意呼籲「千祈唔好打錯人」。

不少網民留言講笑，指領事館的facebook小編反應快，地球的水都被抽乾。

陸的立法會同事、議會陣線區諾軒亦笑言，今日是驚蟄「水星逆行」，奉勸陸「多一事不如少一事……做人不要太義和團」；又認為陸頌雄對人不對事的做法沒必要，就算對唐偉康有好大意見，作為立法會議員，亦不應該作出太離譜的舉動。

翻查資料，建制派與美國領事館「過招」非首次。2009年時，民建聯東區區議員黃建彬「青年郊外野戰軍事訓練」活動，當中一環是模擬「進攻美國領事館」，據當年報道，美國領事館曾就事件向民建聯高層查詢，「民建聯發言人證實確有美國領事館曾向該黨高層查詢，該黨亦已解釋清楚」，黃建彬當時亦表示，有關活動是與一家野戰遊戲訓練中心合辦，活動內容由對方提供，他只是轉載；又強調，活動只是野戰遊戲，完全無意把美國領事館作為假想敵。早前中美貿易戰如火如荼，有網民將當年這張「進攻美國領事館」單張放上網「重溫」。

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陸頌雄在facebook出帖文，教網民有apps「打小人」，而「打」的正是早前表示「擔憂港府配合北京不斷收緊香港一國兩制」的美國駐港領事唐偉康。

有趣的是，陸頌雄將於本周六搞一個有「美國隊長」出場的《Marvel隊長》新春電影欣賞會，而「美國隊長」向來被視為美漫中大美國主義的象徵。宣傳電影會海報亦擺了小烏龍，陸頌雄的名字被誤寫成「陸頒雄」。