【逃犯條例】憂慮屬偽命題　工聯會林淑儀：我們非逃犯毋須擔心

港府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，惟條例中有46項嚴重罪行或適用於移交範圍，包括經濟犯罪、重婚或逃稅等罪名，惹起商界及市民關注。在北京出席兩會會議的工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，該會支持修例，認為是進一步完善法治的措施；工聯會榮譽會長、全國政協常委林淑儀則認為憂慮是一道偽命題，屬炒作多於實際，笑言「我哋唔喺逃犯，唔需要有咩擔心」。

林淑儀（中）認為憂慮是一道偽命題，屬炒作多於實際。（李偉欣攝）

保安局早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，惟商界憂慮經濟犯罪、逃稅等罪名亦適用於移交範圍，日後到大灣區工作的港人亦有所顧憂。

在北京出席兩會會議的吳秋北表示，工聯會支持修例，指出這是進一步完善法治的措施，亦是為了避免跨境犯案人士逍遙法外的舉措，他認為商界及勞工界「完全唔使擔心」，只要按法例規定行事便可。林淑儀則指，《逃犯條例》所針對的是逃犯，笑言「我哋唔喺逃犯，唔需要有咩擔心」。她表示，條例有層層把關，而且通過法庭處理，不明白為何打工仔會有何憂慮，認為個別人士是基於想像才會有顧慮，「我覺這是一個偽命題，炒作多於實際」。她強調，條例的目的是用作堵塞漏洞。

林淑儀、吳秋北及工聯會理事長、全國政協委員黃國今午與傳媒茶聚，三人就粵港澳大灣區規劃提出多項提案，包括建議特區政府與廣東省政府建立兩地職業資格互認制度，將港人回鄉證納入內地電子認證系統，以及提高出外境外匯金額，由現時的兩萬元提升至10萬元人民幣等。