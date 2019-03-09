【預算案】陳茂波：如非房屋儲備金回撥明年或變赤字　不會派錢

最新一份財政預算案上月公布，財政司司長陳茂波今日（9日）出席港台節目《星期六問責》時，被問及調查顯示新一份預算案民意調查評分創新低，他表示，聽到市民聲音指因派糖力度較小而不開心，認為該想法「可以理解」，但今年盈餘較去年少，重申現時撥出的一次性措施，已佔盈餘七成多，理解市民希望再有「派錢」，但現階段政府不會如同去年般推出關愛共享計劃派錢。 對於N無人士今年並無直接受惠，他就指出，就做法諮詢過勞工及福利局，而當年關愛基金支援N無人士時，並無交通津貼及在職家庭津貼，他解釋，該兩項津貼推出後，已差不多覆蓋當年對N無人士的支援。

陳茂波（左二）早前公布新一份財政預算案。（資料圖片／羅君豪攝）

今年盈餘達500多億元因開支延後 受颱風山竹沙中線影響

對於派糖力度，陳茂波指，如非房屋儲備金回撥，明年盈餘很可能變成赤字，倘再加大力度將今年盈餘分出去，到時赤字可能達過百億元。他又指，今年盈餘達500多億元，只是因為某些開支延後，包括因超強颱風山竹及沙中線工程問題影響造成的延誤。

對於有意見認為應推出租金津貼，陳茂波就表示明白訴求，但現時私人物業空置率低，認為推出津貼只會推高租金，令業主受惠，而沒有資格得到津貼的租戶，則會因為租金被推至水漲船高而成為受害者。

而派錢方面，陳茂波稱，理解有聲音支持派錢，但現階段不會如同去年一樣推關愛共享計劃派錢，認為要先處理去年派錢的情況，讓政府對派錢的實際情況有更好掌握，然後再考慮。

而被問及外界有人指預算案沒有遵守《基本法》第107條量入為出的原則，陳茂波則解釋，《基本法》第107條沒有硬性指標規定政府開支要佔GDP某固定百分比，而過往社會也曾批評政府開支不夠，質疑出現結構性盈餘，讓醫療等其他服務追不上需求。他認為，對於開支增加，需「退一步睇錢使係邊」，又承認新增不少開支投入教育、創新科技、社福等方面，惟現在的水平雖然增長，但沒有過分，強調目前開支水平政府有能力負擔，是「應使則使」；「用得其所，謹慎小心」。

他又指，不需要因為介懷1至2年的盈餘波幅，而影響開支力度，因教育等長遠政策的開支，不應因1至2年收入變化而減少，他舉例，2003年經濟較差時，政府削減聘用醫生開支，不良後果便在未來出現，他強調，公共財政必須有長遠看法，有承擔，經濟環境差時，要做逆周期措施。