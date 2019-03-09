羅致光：安老院輸外勞　收集資料後再決定　澄清外傭不能直接轉職

勞工及福利局局長羅致光今日（9日）於now新聞節目《大鳴大放》時表示，任何增加院舍人手的方法，包括容許外籍家庭傭工轉職至安老院舍，都在考慮範圍內，而外傭要在院舍工作，必須有護老經驗及懂廣東話，並經過輸入外勞程序才會考慮。 羅致光中午主持一個活動後澄清，現時來港工作的外傭，不可以「轉身」成為輸入外勞的對象，惟如日後採納該措施時，不排除會輸入東南亞外勞，當中可能有人曾當家庭傭工。

羅致光（前排左五）指，根據現有法例及外傭的入境條件，不可能直接轉職成為安老院舍外勞。（方家遠攝）

羅致光出席兒童發展基金頒獎典禮後表示，現時安老院在聘用個人護理員等前線人員時，空缺情況相當之高。但政府去年增加了資助福利服務單位前線照顧人員的薪酬，社會福利署正搜集現時在非政府機構的院舍職位空缺率的情況。他稱在了解更多後，就會探討究竟是否需要為資助院舍輸入外勞，



他又稱「有一點一定要澄清」，強調現時外傭來港工作，根據現時的法例、其聘用合約及入境條件，不可以「轉身」成為輸入外勞的對象。不過日後當政府探討輸入外勞時，需要討論究竟輸入的外勞來自內地抑或東南亞地方，或有聘用者過往曾經來港工作的外傭。

出席同一個場合的特首林鄭月娥離開時，則被問到是否會在任內為《基本法》23條立法；以及是否將商業罪行剔出《逃犯條例》，以釋除商界對修例的疑慮。林鄭對該兩個問題都沒有理會，逕自離開會場。