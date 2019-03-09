【23條】曾鈺成：中央政府對特首充分信任　會在合適時機立法

近日有報道指中央希望特首林鄭月娥在任內推動23條立法，再次掀起社會討論。香港政策研究所副主席、立法會前主席曾鈺成今（9日）出席活動時表示，23條立法是特區政府的憲制責任，不可能無限期拖下去，相信特首在合適的時機為23條立法。他又指，中央政府在此事上充分信任特首，見不到中央政府任何官員對特區政府有任何不滿或壓力。

曾鈺成出席香港升旗隊總會周年檢閱禮。（方家遠攝）

曾鈺成獲邀出席香港升旗隊總會2019年度周年檢閱禮。被問到現時是否啟動23條立法的時機，他指自2003年推行23條立法不成功至今已過了15年，而且23條立法是特區政府的憲制責任，不可能無限期拖下去，相信特首會審時度勢，在合適的時機推行23條立法。至於是否應該在今屆政府任期內開展諮詢工作，他認為在社會開始討論23條立法，應「越早越好」，但何時有具體的方案，要等政府及特首自行判斷。他相信中央政府就此問題上充分信任特首，指見不到中央任何官員，「由習主席至主管港澳事務的官員」，都沒有任何不滿或壓力。

另外，近日有商界擔心《逃犯條例》修例後影響香港的營商環境，被問到會否將經濟罪行剔除修例範圍，曾鈺成認為應留待政府考慮及詳細研究。

此外，全國政協常委唐英年日前在北京出席全國兩會會議時，指土地供應專責小組舉行的「大辯論」是推卸責任，小組成員之一的曾鈺成回應指，「唐生很忙，可能沒有留意土地供應專責小組的工作，可能亦沒有參與土地大辯論的任何討論」，指唐英年不清楚小組工作，他並不感到奇怪，認為若唐英年了解更多，可能會有不同的看法。

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國歌法立法後有清晰規矩可循 冀獲立法會通過

曾鈺成致辭時指，雖然因為香港的特殊情況，以及法律制度的差異，國歌法是以本地立法的方式在香港實施，但強調國歌法的立法原意，及當中的原則及精神，一定要完整及準確地在本地立法中保存。他指，國歌法立法後將會對升旗儀式有更加明確的規範，讓所有參加升旗禮的人有清晰規矩可以依循，希望立法會經過認真審議，順利通過國歌法。他又勸勉出席活動的升旗隊的同學認真學習新的國歌法內容，並融會在未來的升旗活動中。

曾鈺成又指，因為歷史原因，以及香港社會環境，要讓香港廣大市民，特別是年輕一代準確認識升國旗的意義，豎立正確的態度及培養深厚的感情，仍然需要過程。他稱讚香港升旗隊總會自成立以來，宣揚維護國旗尊嚴的重要性，促進廣大青少年對國家民族的光榮感、自豪感、歸屬感，以及在升旗儀式樹立正確榜樣有顯著的成就。他相信青少年藉著參加升旗隊的活動，會加強他們對維護國旗尊嚴的認識，增進作為中華人民共和國國民的光榮感及自豪感。