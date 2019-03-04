【義遊達人】安排曾鈺成、長毛波蘭做義工　遊25國：伊朗人好客　

香港人一向熱愛旅遊，特別喜歡「返鄉下」去日本，根據英國航空於2017至2018年一項外遊調查，港人每年平均外遊三次。「義遊」創辦人鄧緯榮（Bird）亦喜歡外遊，13年來遊歷超過25個國家，包括冰島、匈牙利、肯亞、西藏等，但比起跑景點打卡，他更喜歡認識世界各地的人。一次旅遊遇上一位來自法國的男生，他經常做出很多破格的行為，例如曾在考試中途離開試場，問：「讀哲學為甚麼要考試？」

「旅行充滿未知數」

說起旅行，Bird的足跡可謂踏遍全世界，西藏、蒙古、冰島、日本、肯亞等都去過，但他嘆現在去旅行跟以前很不一樣：「以前沒有手機、wi-fi，旅行充滿未知數，現在甚麼都可靠手機解決，去旅行自然少了藉口及動機與當地人互動。」

Bird的足跡幾乎踏遍全世界。（梁銘康攝）

伊朗不如傳聞中危險

Bird說，他去旅行不喜歡跑景點，反而喜歡與人互動，「景點是死的，人是活的，與人交流才能了解當地文化。」他舉例很多人認為伊朗是一個戰亂頻繁、民不聊生的危險地方，但去過就知道，伊朗人其實很善良好客，就算英文差，當地人也盡力以英語跟遊客溝通。

「如果這國家叫邪惡軸心，世界還有善良的嗎？」

有一次，民宿門外傳來敲門的聲音，他打開門看見一名年輕的男生十分有禮地說：「你好，我是一名醫科學生，想帶你們到不同景點遊玩。」Bird問價錢，男生說：「免費，我只是想練習英文。」Bird說，伊朗很多人都如此，「如果這個國家叫邪惡軸心，世界還有善良的嗎？」

Bird指伊朗人比傳聞中更善良、好客。（黃桂桂攝）

西藏之旅 司機亡命駕駛

而真正令Bird感到有「生命威脅」的一次旅程，反而是2006年的西藏之旅。Bird憶述，青藏鐵路是在他完成西藏旅程，回港當天開通的，因此他前往西藏時，需要先乘搭火車前往西安，再轉乘另一火車前往西寧，再到格爾木。到達格爾木後沒有火車，因此他與友人便包車搭24小時的四驅車進入拉薩。

「正常情況下，應該有兩個司機替換駕駛，但我們的司機為了多賺一些錢，自己一個人連開24小時。」他笑言，當時他一位朋友坐副駕駛座，司機便不斷跟他聊天，天南地北甚麼都說，當他的朋友打瞌睡時，司機會大聲叫醒他，說：「你別睡，陪我說話，要不大家都會有危險！」嚇得那位朋友馬上清醒過來。

Bird（右二）2006年大學畢業旅行前往西藏，20日間共花費港幣8000元。（受訪者提供）

法國人首見香港紙幣：匯豐管治你們？

一方水土養一方人，與人溝通就能了解不同地方的文化，最讓Bird印象深刻的，是一位來自法國的男生。Bird在2008年參加了於蒙古舉辦的「國際工作營」，與他住同一個蒙古包的是五個法國人，其中一個是Benjamin，修讀哲學。「剛開始時跟他不咬弦，覺得他對亞洲人、中國人，或者香港人有誤解。」

一次Bird拿出一張紙幣，Benjamin見紙幣由匯豐銀行發行，便驚奇地問：「匯豐管治你們嗎？」Bird哭笑不得地跟他解釋，由於香港不是一個主權國家，所以有三間發鈔銀行印刷鈔票。這事令他明白到，很多香港人視為理所當然的東西，其實是香港獨有的特色。

Bird認為去旅行最有趣的地方是與當地人互動。（受訪者提供）

而最令Bird感到無奈的，是他們在2008年初見面的對話：

Benjamin：你來自哪裡？

Bird：香港。

Benjamin：你們有民主嗎？

Bird：這很難說。

Benjamin：為甚麼？你們可以自己選總統嗎？

Bird：我們沒有總統，因為香港只是一個特別行政區，我們有特首，但現在不是民選，希望2012年可以普選吧。

Benjamin：恭喜你！那麼你們打算何時獨立？

Bird：為甚麼要獨立？

Benjamin：因為我剛開始問你從哪裡來時，你是說香港而非中國。

Bird：好吧，那麼我來自中國香港。

Bird向記者解釋，2008年時發生了兩件大事：汶川地震及北京奧運，是香港人對「中國人」身份認同最高的時候，當時完全沒有任何「港獨」的聲音，因此Benjamin的問題着實是腦洞大開，把他嚇了一跳。

「跟住矛盾去旅行」中曾鈺成及梁國雄在波蘭的義工活動由「義遊」統籌。（受訪者提供）

考試中途離場 愛問「為甚麼不？」

但更令Bird驚訝的，是Banjamin對追求自由的熱忱。Benjamin說，他本來在大學修讀法律，後來覺得自己不適合讀法律，便轉讀哲學，讀了幾個月哲學，突然想見識世界，便出走到非洲，做了三個月義工。後來因為考試重回法國，但考試途中，他突然放下正在疾寫的原子筆，心想：我讀哲學為甚麼要考試？於是站起來，轉身離開了考場，然後綴學。他向Bird坦然：「我要在生活中學習哲學！」

Benjamin（右二）曾到香港探望Bird（右一）。（受訪者提供）

Bird笑着說：「我也不能理解他的行為。但從他身上可以看到法國人對自由的追求。他們這一套思想未必適用於香港，但我們可以從中學習、取經。」他舉例，香港人喜歡問「為甚麼？」法國人則愛問：「為甚麼不？」

香港人喜歡問「為甚麼？」，法國人卻愛問：「為甚麼不？」（梁銘康攝）

少問了一個「不」，香港人身上就多了一個枷鎖，因為不願意去嘗試。Bird認為香港人最大的枷鎖就是「時間表人生」。「香港人一定要有人生規劃，而所謂的規劃不外乎是買車、買樓、結婚、生仔。」Bird希望香港人能堅守「選擇的自由」，「買了樓不自由，但選擇買不買樓是一種自由；結了婚可能不自由，選擇結婚與否是一種自由。」他嘆惜：「很多香港人並不知道自己想要甚麼，只能默默接受父母的安排，成為真正不自由的人。」

Bird認為香港人的枷鎖就是「時間表人生」。（黃桂桂攝）