梁振英再撰文評理大學生風波　借機場保安規定喻港獨為禁區

四名理大學生去年因學校民主牆管理問題與校方起衝突，最終遭重罰，包括停學、勒令退學等。理大學生會日前舉行集會，數百名市民、各院校學生會成員及學生齊集理大校園聲援四人。 前行政長官梁振英上周曾撰文形容被罰的學生是「被洗腦」、「新炮灰」。他事隔一周又再在facebook談及事件，強調港獨是禁區，不是自由問題。過去在女兒梁頌昕的行李事件中形容機管局做法是「酌情送遞」而非特權的梁振英，似乎相當熟悉航空規定，文中他三次例舉各項機場保安規定，以證「群體生活中的行為和言論都有禁區」的論述。

梁振英昨(９日)晚在facebook發帖文，指香港的青年人被洗腦，「以為鼓吹香港獨立是學術自由、以為辱罵校方人員是言論自由。」他例舉多個例子，以證群體生活需要約束。認為如果想與人為鄰，就會失去某些自由，如不可以汚染空氣、隨地吐痰。這種法規包括法律和校規。

梁振英又表示，人在群體生活中的自由是逐步減少，因為社會不斷出台新法律限制個人行為，「過去沒有什麼不可以帶上飛機，現在小剪刀和大瓶液體都是違禁品。」他更上載照片，稱在北愛爾蘭首府貝爾法斯特，在公眾地方飲酒會被罰款。

他又以機場保安規定作比喻，例如「在機場的航空公司柜台辦登機手續的時候，你不可戲稱行李中有炸彈」、「在飛機上更不可討論刼機計劃，否則馬上有戰鬥機將你坐的民航機迫降」梁認為這些例子可説明在群體生活中的行為和言論都有禁區，因為個人自由有必要受到約束。他強調將香港人的言論自由無限擴大的人「不是無知，就是誤導人家的子女」。文末他強調「港獨是禁區，不是自由問題。」