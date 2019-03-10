【兩會2019】一文看清一周港事重點　傳林鄭任內就23條立法惹關注

第十三屆全國人大二次會議和全國政協十三屆二次會議分別於3月5日和3月3日在北京開幕，國務院總理李克強的《政府工作報告》，以及官員的講話都備受關注。隨《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，香港於大灣區的角色定位亦是今年的重點之一；此外近日有風聲傳出中央要求特首林鄭月娥在任內就《基本法》第23條立法，再度引起廣泛討論。

經民聯監事會主席林建岳(中)表示，商界認為修例或影響香港營商環境，他期望政府能就修例內容多解釋，強調要了解清楚才能表達支持與否。(資料圖片/彭毅詩攝) 一《逃犯條例》引商界憂慮 保安局早前建議修改《逃犯條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，涵蓋46條罪行，當中包括多項經濟罪行，引起商界憂慮，紛紛在北京出席兩會期間發表言論。經民聯監事會主席林建岳表示，商界認為修例或影響香港營商環境，他期望政府能就修例內容多解釋，強調要了解清楚才能表達支持與否，他認為若把條例中與商界有關的項目剔除相信平息市民和商界的憂慮。 基委會副主任譚惠珠則稱，逃犯移交安排具世界性標準，包括涉事當地與香港要有一致罪行、量刑不能有明顯分別等四項標準，籲商界人士不用擔心。而財政司司長陳茂波日前出現電台節目時，被問及修例引商界擔憂，陳茂波回應指，理解外界或對條例修訂有誤解或未能完全明白，強調條例對被要求引渡人士有足夠保障。他續指，早前有調查顯示香港司法排名比美國更高，認為現時猜測修訂《逃犯條例》對營商環境的影響屬言之尚早。

有傳媒引述消息人士指，中央數個月前已要求特首林鄭月娥要在任期內完成《基本法》第23條立法，近日再次引起外界關注。(資料圖片/李澤彤攝) 二 林鄭任內要完成《基本法》第23條立法？ 有傳媒近日引述消息人士指，中央數個月前已要求特首林鄭月娥要在任期內完成《基本法》第23條立法，身在北京的行政會議召集人陳智思表示，未有聽聞23條立法有時間表，亦未聽過要本屆政府任期內立法的指令。 中聯辦副主任楊健今(10日) 在北京被問及有關議題時，未有正面回應，僅強調香港在維護國家安全上有「一國之責，沒有兩制之分」。對於甚麼時候啟動，他稱相信特區政府會根據實際情況作出適當的安排。

港澳辦主任張曉明稱過去一年，特首林鄭月娥帶領政府勇於擔當、積極作爲，如依法取締「香港民族黨」。(資料圖片/李澤彤攝) 三 張曉明解讀總理報告 港澳辦主任張曉明在上周三(6日) 發表文章，解讀國務院總理李克強早前公布的《政府工作報告》，就有關港澳部份的論述，張曉明稱過去一年，特首林鄭月娥帶領政府勇於擔當、積極作爲，如依法取締「香港民族黨」，同時阻止「港獨」分子參與立法會補選。

有人大引述韓正於會上提及對香港「四個印象」「及「四點期望」，其中要求港區人大支持政府及特首依法施政，要懂得換位思考。(資料圖片/彭毅詩攝) 四 人大引述韓正「要全力支持特首」 中共中央政治局常委、國務院副總理韓正上周三(6日)出席港區全國人大代表團會議，港區人大副團長黃玉山會後引述，韓正於會上提及對香港「四個印象」「及「四點期望」，其中要求港區人大支持政府及特首依法施政，要懂得換位思考。黃玉山又引述韓正指，「那種支持，不是一般支持，是全力支持」。 有政界人士指，特首林鄭月娥上場後，與建制派關係一直若即若離，特別是在提高長者綜援年齡門檻一事上，讓雙方關係進一步疏離。而韓正此時的說話，就讓外界聯想有意向全體建制派「放話」，要求他們全面歸隊，特別是面對即將再度上立法會闖關的三隧分流分案。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前出台，有民主派人士擔心香港「被規劃」，將失去「一國兩制」優勢，淪為內地的其中一城市。(資料圖片) 五 香港在大灣區發展「被規劃 」？ 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早前出台，有民主派人士擔心香港「被規劃」，將失去「一國兩制」優勢，淪為內地的其中一城市。全國政協常委、中聯辦副主任譚鐵牛上周五(8日)在全國政協分組討論政府工作報告發言時指，大灣區建設規劃從醞釀、起草直到出台、實施，中央一直高度重視聽取香港各界的聲音，特區政府和各界有識之士有序參與當中過程，強調香港不是「某些別有用心的人士罔顧事實所妄稱」的「被規劃」，而是一直「被關懷」 中聯辦主任王志民亦在人大香港代表團審議政府工作報告時提及，大灣區建設突出香港獨特地位，香港「主場」色彩、「主角」地位十分明確，例如共同舉辦大灣區規劃綱要宣講會等重大活動，地點都選擇在香港，「凸顯了香港的『主場』地位」。