國慶70周年　梁君彥盼中央邀全體立法會議員訪京　泛民有保留

今年中國國慶70周年，立法會主席梁君彥接受傳媒訪問時表示，希望中央邀請全體立法會議員訪問北京，出席國慶70周年活動，包括閱兵儀式。 不過，部分泛民議員對此建議有保留，指因時間接近區議會選舉，需要留港為黨友助選。

梁君彥表示最近已向中聯辦表示，希望中央邀請全體立法會，參與慶祝國慶70周年活動。（資料圖片／張浩維攝）

梁君彥接受《無綫新聞》訪問時表示，最近已向中聯辦表示，希望中央邀請全體立法會，參與慶祝國慶70周年活動，出席閱兵儀式。梁君彥表示，希望藉此機會，順道可到北京和天津考察。

民主派上月杯葛宴請政府官員的立法會新春午宴，及後中聯辦回請全體議員，民主派沒有任何議員出席。梁君彥出席中聯辦設宴前曾稱，為香港市民表達意見，「虎穴龍潭」都會去，又強調中聯辦並非「有得入無得出」，不會計較舉辦地點。

林卓廷、陳志全：一定不會出席

民主黨立法會議員林卓廷表明一定不會出席，指今年11月將為區議會選舉，即使不用參選，亦要為黨友助選。他又指中央對香港打壓和對「一國兩制」的破壞愈來愈嚴重，認為此事訪京與社會氣氛不配合。

人民力量陳志全則表示不會出席，認為訪京只是「純粹開Party」，並非有特定議題，例如考察東江水。他續指，立法會設新春午宴、參觀長三角、到中聯辦出席午宴等，梁君彥明知大部分民主派都不會出席，但仍表明邀請全體議員，形容只是梁君彥「做樣出嚟」。

訪問中又問到梁君彥會否角逐連任，他稱還未決定，但自己已做四屆議員，是一個很長時間，他相信下屆立法會將有合適人選擔任主席，暗示將會「交棒」。