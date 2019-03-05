屯門區議會禁團體直播大嶼會議　市民：有知情權　議員：阻全世界

特首林鄭月娥於去年《施政報告》提出「明日大嶼願景」，引起社會廣泛討論。發展局副局長廖振新今日（3月5日）前往屯門區議會介紹「明日大嶼」東大嶼人工島計劃，與會期間，民間團體「守護大嶼聯盟」成員進行Facebook直播遭區議員阻撓，其後更有警察到場驅逐市民離場。

屯門區議會原定今日（3月5日）下午12時35分開會討論「明日大嶼願景」，但由於旁聽席有市民高舉手機拍照，並於社交媒體Facebook直播區議會會議，有區議員不滿，與市民口角。

「守護大嶼聯盟」成員在屯門區議會上進行Facebook直播。（黃桂桂攝）

建制派議員指直播市民阻住全世界 市民：我哋有知情權

工聯會富泰區議員陳文偉斥拍攝市民：「請你哋離開，呢度係旁聽席，唔係請願區，你哋𠵱家阻住全世界。」他更一度要求閉門會議。而民建聯兆翠區議員葉文斌亦多次要求市民停止拍攝及直播，「表達完意見，請你離開，你𠵱家浪費梗市民公帑。」拍攝的市民則回應指：「呢件事（明日大嶼）關乎全港市民，我哋覺得市民有知情權。」

「守護大嶼聯盟」成員認為「明日大嶼」關乎全港市民，故市民有知情權。（黃桂桂攝）

事件擾攘逾半小時，期間屯門區議會主席兼民建聯議員梁健文召喚保安，並有人報警。陳文偉議員忿然離場，有在埸人士指聽到陳文偉在推門時大叫一聲「X！」至下午1時12分，梁健文指由於與會的發展局副局長廖振新需前往荃灣區議會出席另一「明日大嶼願景」會議，宣布更改議程，轉而先討論在屯門曾咀興建骨灰安置所設施工程計劃。下午1時40分，警察到場，並把於Facebook進行直播的市民驅逐離場。

下午1時40分，警察到場驅逐進行直播的市民。（在場市民提供）

區議員：25年來未見過警察到區議會趕市民

民協安定區議員江鳳儀表示，屯門區議會議事守則規定不允許傳媒以外的人士在會議上拍攝，包括區議員，「我在開會前影屯門區議會的標誌，也被秘書處的工作人員阻止」。對於有市民被驅逐離場，江鳳儀認為：「不公道，我自1994年當區議員以來，未試過有警察到區議會趕市民離場。」

民協安定區議員江鳳儀指，她自1994年當選區議員以來，未見過有警察到區議會趕民離場。（在場市民提供）

香港01記者訪問在議會上進行Facebook直播的「守護大嶼聯盟」成員陳嘉琳，她指：「我們上星期曾前往離島區議會旁聽『明日大嶼願景』會議，我們（同樣）拍照及舉行Facebook直播，均無受到任何阻撓。而屯門區議會旁聽席一向較少，規矩較嚴，為甚麼記者可以影，但市民不能？」她質疑現時的議事守則過時，使市民失去知情權。

「守護大嶼聯盟」成員陳嘉琳表示，香港有足夠土地供應，缺的是土地規劃，沒有必要興建人工島。（黃桂桂攝）

被問到舉辦直播的原因，陳嘉琳表示，「香港現時其實有足夠的土地供應，只是土地規劃、分配及管理上出了問題，因此並沒有必要興建人工島。而人工島能夠提供的房屋供應亦十分有限，因當中有大片土地會被劃分為商業區。另一方面，填人工島需耗用大量海砂，而海砂被中央壟斷，價格高昂，政府雖指可使用建築廢料填海，但建築廢料所需的沉降時間冗長，故可行性亦不高。」她希望透過直播讓市民了解政府與區議員之間的溝通，引起市民關注「明日大嶼」事件。