【禁民間直播】屯門區議會禁團體直播　盤點18區仲有邊區唔畀影？

屯門區議會今日(3月5日)開會討論「明日大嶼願景」，期間民間團體「守護大嶼聯盟」成員到場抗議，並在旁聽期間拍攝和進行Facebook直播，引來區議員阻撓，並召來保安和警察將有關市民驅逐離場。原來屯門區議會議事守則規定，旁聽人士除了傳媒以外，其餘一概不可在會議上拍攝和錄影。翻查資料，各區的區議會規定都有不同，而最終的決定權，原來是「主席話事」。

今天屯門區議會開會討論「明日大嶼願景」，期間因有市民拍攝和進行Facebook直播，最後被保安和警察驅逐離場。（在場市民提供）

香港01記者就旁聽行為規定，翻查18區的區議會文件，發現是「各處鄉村各處例」，各個區議會都可就會議常規作出不同的修訂，演化出自己的一套會議常規。

關於旁聽會議時的守則，所有區議會的會議常規都例明，旁聽人士可以先到先得形式入座，並不得在會議中發言。如出席或旁聽會議的人士的舉措妨礙會議進行，而區議會主席作出的警告無效，就可命令有關人士離開會場。常規亦明文規定，會議進行期間，所有出席或旁聽會議的人士在場內，必須關掉響鬧裝置，並不可使用電訊器材通話。

18區中，大部分區議會都未就拍攝行為作出明文規限，只有沙田、屯門、東區區議會的會議常規，羅列出有關條文。

屯門：區議員亦不可攝錄

《屯門區議會常規》第 40 條（6）列明，除非主席於聽取各議員或委員會成員的意見後另作 決定，否則新聞界以外的公眾人士，在旁聽區議會或其屬下委員會的會議時，都不得拍攝照片、進行錄音或錄影。而屯門區議員江鳳儀今午接受香港01訪問時指，屯門區區議會規定，會議期間，區議員亦不可攝錄：「我在開會前影屯門區議會的標誌，也被秘書處的工作人員阻止。」

公眾人士旁聽時，可否拍攝照片、錄音或錄影，或者是「主席話事」？(黃桂桂攝)

東區：旁聽者不得錄影

《東區區議會會議常規》第49條（5）列明，所有旁聽區議會會議的人士在會議進行期間，不得拍攝照片、錄音或錄影。新聞界則不在此限， 但必須事前登記，及在不影響會議進行的情況下，於指定範圍拍攝、錄音或錄影。

沙田：攝錄器材需書面通知

《沙田區區議會會議常規》第15條(3)列明，會議進行期間，與會者及除記者以外的公眾人士若帶錄音或攝錄器材進入會議廳，需於每次會議前以書面方式知會區議會秘書處，以便轉告主席及與會者。該區區議會主席何厚祥回覆香港01時指，該區只要求帶攝錄器材的人士作出登記，毋須申請許可，更未規定與會者、公眾人士不可直播會議過程：「各區有不同的規定，但沙田區較開放，只是注重會議秩序，才要求登記。」他又指，區議會大會及屬下七個委員會會議的規則相同，皆不會限制拍攝、錄音或直播行為。

沙田區議會常規列青，除記者外，會者及公眾人士若帶錄音或攝錄器材進入會議廳，需於每次會議前以書面方式知會區議會秘書處。（資料圖片）

除了以上三區有明文列明市民旁聽和拍攝的相關規定，其餘區議會大部分都沒有禁止市民在會上拍攝、做直播，但也有以下一些特別細節需要注意：

灣仔：不防礙會議進行便可拍攝

灣仔區議會常規無相關明文規定公眾人士拍攝行為， 該區秘書處回覆記者查詢時稱，新聞界或公眾人士可在白線劃定的指定拍攝區「拍攝」，但無明文特別規定「拍攝」是指直播、攝錄抑或拍照，只要拍攝和旁聽過程中，不防礙會議進行便可。

觀塘：不可使用閃光燈

觀塘區議會秘書處向《香港01》記者表示，在該會的規定之下，所有不妨礙會議進行的拍攝、錄音、直播行為可以在公眾席範圍內進行，但秘書處提醒，旁聽者要保持肅靜及不可使用閃光燈。

元朗

元朗社區主任伍軒宏稱，雖然該區常規無明文規定旁聽者的拍攝行為，但說與會人士若認為有關舉措妨礙會議進行，主席有權決定要求有關人士離開。

元朗區區議會無明文規定旁聽者的拍攝行為，但如有關舉措妨礙會議進行，主席有權決定要求有關人士離開。（資料圖片）

油尖旺：規定「冇咁死」

就屯門區議會會議不准拍攝一事，油尖旺區議會主席葉傲冬則指，油尖旺區規則「冇咁死」，對他來說，一般區議會大會他都會容許旁聽者拍攝和做直播，認為雖然各區不同規定，但前題都應是不可影響會議進行。葉傲冬補充，油尖旺區的一些內務會議牽涉每年的準備工作，因此是不接受市民旁聽的。

方國珊曾因直播會議遭聯署譴責

各區議會對拍攝行為有所規管，都會於會議常規中明文規定，但亦有例外。西貢區議會的會議常規中，雖未有就任何拍攝行為作出規限，但該區區議員方國珊於2017年，就曾因用攝影器材直播會議，被該區部分區議員聯署譴責其違反議會守則。

方國珊指，西貢區區議會並未限制公眾人士於旁聽席拍攝，但議會於2013年第一次內務會議時決定，除傳媒工作者以外，與會人士皆不可拍攝錄像或錄音，才導致有關事件發生。「當時我拍攝是因覺得議題和公眾利益有關，所以應該公開資料，讓大眾了解更多。」她又指，除了區議會審核標書、撥出撥款的內務會議外，看不到不讓議員拍攝的原因。

西貢區議會主席吳仕福回應時承認，該區區議會的確只限制與會議員的拍攝行為：「我們希望在會場中的議員專注在會議上，拿着器材拍攝或會分心，甚至影響會議進行。」他指，區議會會不定期就議事守則進行檢討，並形容有關決定是該區區議員達成的共識，認為區議會的議事常規較立法會靈活，可因時制宜。

至於有關守則為何未明文列於會議常規中，他指因在有關內務會議討論時，秘書處有將有關指引記於會議紀錄，並放於區議會網上。