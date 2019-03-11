【23條】林鄭出席墨爾文國際學校開幕　未回應任內立法傳聞

兩會展開期間多間本地傳媒引述消息指，中央告知特首林鄭月娥須在今屆任內完成《基本法》23條立法。行政長官林鄭月娥今(11日)出席墨爾文國際學校開幕禮時被問到，任內立法消息是否屬實，她未有回應。

林鄭月娥問到任內就23條的立法消息是否屬實，她未有回應。 （盧翊銘攝）

香港墨爾文國際學校今（11日）舉行開幕典禮，行政長官林鄭月娥在典禮上表示，自己兩年前以政務司司長身份受邀主持學校奠基儀式，能夠以不同公職身份回到學校主持開幕禮對她別具意義。

林鄭月娥稱香港國際學校體系發展蓬勃，全港共有50所國際學校，由於香港土地緊張，政府須在發展國際學校方面發揮積極作用，因此當局推行校舍分配工作，以確保空置校舍和新建興校用地是經由 競爭的方式分配予辦學團體。墨爾文國際學校正透過通過同樣的競爭程序於2014年獲分配白石角校址。

林鄭月娥大讚墨爾文國際學校的校址位置優越，毗鄰科學園、生物科技研究院、中文大學及教育大學，相信有助校方與其他院校聯繫交流，尤其有助培育學生對科學、數學和創科的發展。

香港墨爾文國際學校於去年九月開學，為小學和中學生提供1000個學位，首批學生共400人。該校是香港首批引入「森林學校」課程的院校，學習模式強調趣味性和實驗性。學校以數碼智商教學課程為學生不同專題學習，如數碼身份、網上安全及電子營商等。另外亦是首家採用陪伴性教育機械人教育模式的學校。

林鄭月娥大讚墨爾文國際學校的校址位置優越。（盧翊銘攝）

林鄭月娥出席墨爾文國際學校開幕禮