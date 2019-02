律政司擬增聘法律草擬專員　泛民憂為廿三條舖路　陳健波斥多餘

立法會財委會今日(1日)繼續審議律政司、於民事法律科和法律草擬科各開設1個首席政府律師常額職位的建議。多名泛民議員擔心增設職位,是為了應付將來定立《廿三條》而增加的工作量。政府代表未有正面回應,只強調職位不是為了任何特定的項目;財委會主席陳健波則多番喝止議員,更斥責泛民的擔心「多餘」。

民主黨黃碧雲憂慮,文件中指副法律草擬專員,需「獨立負責重大立法項目的草擬工作」,當中的「重大立法項目」意指《廿三條》的立法工作。(資料圖片/林若勤攝)

為應對不斷增加的工作量,律政司建議於民事法律科和法律草擬科,各開設1個首長級職位,在上次的財委會會議上,民主黨涂謹申表示擔心,法律草擬科所增設的副法律草擬專員,是為了日後《廿三條》立法所增設。

會議今日繼續進行,民主黨黃碧雲再次提出有關憂慮,並引述文件中指副法律草擬專員,需「獨立負責重大立法項目的草擬工作」,擔心當中的「重大立法項目」意指《廿三條》。律政司法律草擬專員莊綺珊表示,有關政策制定的問題需向政策局查詢,增加職位只為了應付不斷增加及越趨複雜的工作量。

黃碧雲即反問「係咪要我逐個(政策局)問」,要求官員作正面回答。陳健波隨即引述上次會議中,涂謹申就增加職位是否與訂立《廿三條》有關發問後,政府官員清楚回答「不是」。陳的言論引起在場泛民議員不滿,高呼「沒有」並指責陳健波「代政府講」。陳健波續叫泛民「自己睇片」,又自言「主席坐係到聽到晒」,讓泛民重溫片段後「先話佢係錯」。

陳健波斥泛民多餘

人民力量陳志全表示,文件列明副專員將會獨立處理,敏感及重大的法律議題;對於重大議題的定義,文件則以財政預算案及國歌法為例。陳志全引述政制及內地事務局局長聶德權指,國歌法的草擬相對簡單,質疑相對之下,《廿三條》可歸類為複雜議題。當陳志全批評,官員未有斬釘截鐵表示增聘與《廿三條》無關後,陳健波大聲斥責他「多餘」,反問陳志全「佢(官員)會答你咩?夾硬要人話唔會做《廿三條》」。

及後,陳健波要求秘書處節錄當日會議對話,表示官員清楚表達職位「not for any particular project(不是為了任何特定的項目)」,再次批評泛民的行為「多餘」。

經民聯梁美芬對議案表示支持,明白近年法律問題頻生,同意律政司需聘用更多人手以作舒緩,以免案件積壓。梁美芬建議,律政司另應考慮增加非首席的職位,於各大院校等不同渠道招攬不同級別的員工,預早吸納及栽培不同階梯的人手。

新民黨葉劉淑儀直言,政府「答得好差」,應大方承認基於憲制責任,隨時都為《廿三條》立法準備好。(資料圖片/歐嘉樂攝)

自由黨易志明發言時批評泛民無理,直言「唔明佢地嗌咩」,因為政府不會基於不能增設這個職位,而放棄訂立《廿三條》。朱凱廸則反駁指泛民並非無的放矢,因為政府的文件的而且確會讓人有所擔心,將簡單的國歌法列為重要議題,反映政府在當中存有政治考量。

新民黨葉劉淑儀直言,政府「答得好差」,應大方承認基於憲制責任,隨時都為《廿三條》立法準備好;又指要轉贈教育界葉建源所書、寫有「心想事成」的揮春予律政司,祝願對方心想事成。

區諾軒提出中止待續討論,批評政府所提交的理據不足,惟以35票反對被否決。議案最終以36票贊成、14票反對、4票廢權獲通過。