律政司擬增聘法律草擬專員　泛民憂為廿三條舖路　陳健波斥多餘

立法會財委會今日（1日）繼續審議律政司、於民事法律科和法律草擬科各開設1個首席政府律師常額職位的建議。多名泛民議員擔心增設職位，是為了應付將來定立《廿三條》而增加的工作量。政府代表未有正面回應，只強調職位不是為了任何特定的項目；財委會主席陳健波則多番喝止議員，更斥責泛民的擔心「多餘」。

民主黨黃碧雲憂慮，文件中指副法律草擬專員，需「獨立負責重大立法項目的草擬工作」，當中的「重大立法項目」意指《廿三條》的立法工作。(資料圖片/林若勤攝)

為應對不斷增加的工作量，律政司建議於民事法律科和法律草擬科，各開設1個首長級職位，在上次的財委會會議上，民主黨涂謹申表示擔心，法律草擬科所增設的副法律草擬專員，是為了日後《廿三條》立法所增設。

會議今日繼續進行，民主黨黃碧雲再次提出有關憂慮，並引述文件中指副法律草擬專員，需「獨立負責重大立法項目的草擬工作」，擔心當中的「重大立法項目」意指《廿三條》。律政司法律草擬專員莊綺珊表示，有關政策制定的問題需向政策局查詢，增加職位只為了應付不斷增加及越趨複雜的工作量。

黃碧雲即反問「係咪要我逐個（政策局）問」，要求官員作正面回答。陳健波隨即引述上次會議中，涂謹申就增加職位是否與訂立《廿三條》有關發問後，政府官員清楚回答「不是」。陳的言論引起在場泛民議員不滿，高呼「沒有」並指責陳健波「代政府講」。陳健波續叫泛民「自己睇片」，又自言「主席坐係到聽到晒」，讓泛民重溫片段後「先話佢係錯」。

陳健波斥泛民多餘

人民力量陳志全表示，文件列明副專員將會獨立處理，敏感及重大的法律議題；對於重大議題的定義，文件則以財政預算案及國歌法為例。陳志全引述政制及內地事務局局長聶德權指，國歌法的草擬相對簡單，質疑相對之下，《廿三條》可歸類為複雜議題。當陳志全批評，官員未有斬釘截鐵表示增聘與《廿三條》無關後，陳健波大聲斥責他「多餘」，反問陳志全「佢（官員）會答你咩？夾硬要人話唔會做《廿三條》」。

及後，陳健波要求秘書處節錄當日會議對話，表示官員清楚表達職位「not for any particular project（不是為了任何特定的項目）」，再次批評泛民的行為「多餘」。

經民聯梁美芬對議案表示支持，明白近年法律問題頻生，同意律政司需聘用更多人手以作舒緩，以免案件積壓。梁美芬建議，律政司另應考慮增加非首席的職位，於各大院校等不同渠道招攬不同級別的員工，預早吸納及栽培不同階梯的人手。

新民黨葉劉淑儀直言，政府「答得好差」，應大方承認基於憲制責任，隨時都為《廿三條》立法準備好。(資料圖片/歐嘉樂攝)

自由黨易志明發言時批評泛民無理，直言「唔明佢地嗌咩」，因為政府不會基於不能增設這個職位，而放棄訂立《廿三條》。朱凱廸則反駁指泛民並非無的放矢，因為政府的文件的而且確會讓人有所擔心，將簡單的國歌法列為重要議題，反映政府在當中存有政治考量。

新民黨葉劉淑儀直言，政府「答得好差」，應大方承認基於憲制責任，隨時都為《廿三條》立法準備好；又指要轉贈教育界葉建源所書、寫有「心想事成」的揮春予律政司，祝願對方心想事成。

區諾軒提出中止待續討論，批評政府所提交的理據不足，惟以35票反對被否決。議案最終以36票贊成、14票反對、4票廢權獲通過。