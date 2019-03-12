訪區議會遇請願　鄭若驊被眾志由走廊追入雜物房　狼狽整理亂髮

律政司司長鄭若驊今(12日)下午到訪南區區議會，香港眾志成員帶同標語及請願信到場抗議，要求撤回《逃犯條例》修訂，事件引來大批傳媒包圍採訪，有眾志成員為追上鄭若驊一度站上會議室桌面。鄭若驊在助理保護下離開會議室又再折返，最後她仍拒絕接收請願信。

香港眾志約10人在區議會請願，要求鄭若驊撤回《逃犯條例》修訂，鄭若驊在重重包圍下，幾經辛苦進入區議會會議室，但黃之鋒亦緊隨其後衝入去，要求對方接收請願信，惟鄭若驊不發一語，僅用手整理頭髮，轉身往會議室另一邊走去。部份區議員擋在鄭若驊身邊為她護駕。

眾志主席林朗彥站上會議桌向鄭若驊請願，南區區議員林啟暉即喝令他「呢度係區議會，唔係你嚟搗亂嘅(地方)，唔該你落返嚟!」又怒斥「似咩樣呀?」林啟暉說話間鄭若驊欲離開會議室，但又在走廊被眾志成員追上。

眾志成員不停要求鄭若驊接信，惟鄭別過臉沒有任何回應，又轉而走避至雜物房，眾志窮追不捨再追入房，大呼「司長你擰歪面係無用!」雙方擾攘數分鐘後，鄭若驊折返會議室，她全程對眾志成員保持微笑，但堅拒親手接信，最終由政務助理代收。

任葆琳拍枱斥眾志：你自己好好呀?

林朗彥離開前指責鄭不願接信及回應問題，而且出席區議會遲到。鄭若驊聞言未有反應，反而坐在一旁的區議員任葆琳立即拍枱，反斥林朗彥「你自己好好呀?呢度係區議會嚟，我哋想開會又開唔到。」

鄭若驊會後表示，啟動移交逃犯過程要先經行政及司法程序，由法院作把關，整個安排可完善香港法制。至於有人擔心在觸犯了其他地區法律亦遭移交，她重申香港一直奉行雙重犯罪原則，刑事罪行需要在兩地都屬於刑事罪行，法院才會考慮移交。又指保安局局長會聆聽社會意見後才會向立法會提出修例。