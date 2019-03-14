【教師墮樓】學生質問財爺：寧花六億翻新公廁亦不支援教師？　

天水圍東華三院李東海小學林老師校內墮斃慘劇引起社會關注教師壓力問題。 財政司司長陳茂波今日（14日）出席一個與青年對談活動時，有中學生質問他在預算案中，沒有撥資源為老師提供專業支援以舒緩其壓力，反而花6億翻新公廁，是否認為「公廁重要過人命」。提問引來現場逾二百名中學生超過10秒掌聲。 陳茂波則回應指，事件令人心痛，但教育局正在調查，自己不便評論個案。他又即時反駁，將公廁與老師壓力作比較不合理，因兩者可以同時做，不會相互排斥。

陳茂波傍晚出席青協M21網台舉辦的「青年與財政司司長對談」，現場中學生提出不少尖銳質問。(洪嘉徽攝)

陳茂波傍晚出席青協M21網台舉辦的「青年與財政司司長對談」網上直播節目時，面對現場中學生不少尖銳質問。

面對學生尖銳質問 陳茂波：有潛質做財政司司長

有學生指，經計算後可得知政府未來興建公屋數量，無法容納每日150個單程證來港人士，質疑現時房屋政策無法應付住屋需求不斷膨脹。

陳茂波則笑言對方計算精準，「有潛質做財政司司長」，但沒有正面回應每日150個單程證來港人士造成的需求增加。他解釋，公營房屋無論出租或出售，只要需要資源，政府都會提供，但問題在於「唔夠地」，因此才出現建屋「唔夠多、唔夠快」。

他續指，現時推出的過渡性房屋措施，就是希望利用非牟利團體擁有的非政府土地，轉為房屋用途，從而透過推動計畫，讓過渡性房屋盡快上馬，在公屋為興建前，解決部份住屋問題；而繼續覓地建公屋，政府亦樂意做。

此外又有學生指財爺忽略私人住宅市場供應不足問題，問及他如何讓年輕人增加「上車」信心，而非一旦滿18歲，就立刻覺得自己買不起樓，想申請公屋。陳茂波表示，會集中精力做供應工作，包括研究將配水庫土地轉作住宅用途，又指，單靠興建公屋單位不足以應付房屋需求，會盡快覓更多土地建屋。

寧花六億翻新公廁亦不支援教師？

談到教育問題時，有中學生就提到近期有教師墮樓，質疑目前政府專注於教師學位化是「治標不治本」，因一直欠缺手段減低老師教學之外的壓力。該學生又引用教協調查指約3成教師出現嚴重壓力問題，而預算案竟花6億在公廁翻新，是否認為人命不及公廁重要。

陳茂波則稱教師墮樓令人心痛，值得深思 ，惟問題教育局正嚴肅跟進，在找出所有事實前不便評論。不過他亦申辯將公廁與教師墮樓比較不合理，因政府很多政策是「一齊做」，並非改善公廁同時便會減少教育開支，兩者不會排斥。

有學生質問財爺：寧花六億翻新公廁亦不支援教師？(洪嘉徽攝)