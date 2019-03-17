【移交逃犯】黃國健獻計釋商界憂慮：涉巨大商業罪行才移交

政府建議修訂《逃犯條例》，將條例擴大至中國內地和台灣適用，惹來民主派反對和商界憂慮。行會成員、工聯會立法會議員黃國健建議，提高移交逃犯門檻，由中國最高法院要求才能啟動移交程序，至於經濟罪行方面，他認為可訂明涉案達某一個金額，才需要移交。 對於泛民多番到台灣遊說，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北批評泛民將事件政治化，「想要令件事好恐怖」，他指出涉及列明的46項刑事罪名才需移交，強調當中不包括政治罪行，「包庇佢哋就令犯罪分子逍遙法外」，批評泛民並非從巿民安全和社會安定出發，直言：「純粹為政治目的不要得。」

工聯會今日於藍田舉行選民登記啟動禮。（吳倬安攝）

工聯會今日於藍田舉行選民登記啟動禮，吳秋北、全國政協委員、理事長黃國、黃國健、立法會議員麥美娟、陸頌雄和何啟明亦有出席。

黃國健表示，修訂《逃犯條例》是香港內部事務，修例緣於法例有漏洞，令在外地犯法的港人可以逍遙法外。他表示有聽到商界的憂慮，認為這些憂慮並非不能彌補，建議提高移交逃犯門檻，由中國最高法院要求才能啟動移交程序。至於經濟罪行方面，他認為可訂明涉案達某一個金額，才需要移交。他表示該黨有機會會就修例與政府會面，屆時會提出這些建議。

工聯會立法會議員、行會成員黃國健（右三）表示，修訂《逃犯條例》是香港內部事務。（吳倬安攝）

吳秋北批評泛民將事件政治化，「想要令件事好恐怖」，他指出涉及列明的46項刑事罪名才需移交，強調當中不包括政治罪行，「包庇佢哋就令犯罪分子逍遙法外」，批評泛民並非從巿民安全和社會安定出發，直言：「純粹為政治目的不要得。」

他認為商界的憂慮屬不必要，認為透過溝通就可以釋除，指若有爭議亦有法院把關，至於需移交的罪行，亦要兩地有同一標準先可以構成罪行。

工聯會會長吳秋北（左四）批評泛民將事件政治化，「想要令件事好恐怖」，他指出涉及四十多項刑事罪名才需移交，強調當中不包括政治罪行。（吳倬安攝）

工聯會今日在各區設立50多個街站，呼籲巿民登記做選民，黃國健指巿民希望社區不斷改進，要靠手中一票選出做實事的議員。何啟明指投票好重要，笑指不投票的話，就會好像美國選出總統特朗普，「搞咗個特朗普，美國人面都無晒」，稱巿民若想安居樂業，便要以自己的一票選出心目中的候選人。