【大灣區】政制局主任袁民忠首出席商會論壇：已展開系列推廣活動

政府計劃成立粵港澳大灣區發展辦公室，並將設立大灣區發展專員。政制及內地事務局則於早前率先設立短期職位「主任（特別職務）」，負責統籌成立該發展辦。 該職位現由政府產業署前署長袁民忠升任，有傳他亦會於發展辦正式成立後出任專員一職。他今日（18日）就於升職後首次出席商會論壇，介紹大灣區發展，指政府已展開一系列公開推廣活動，與商界、專業界別及立法會議員溝通；各政策局亦會參與其中，介紹政府在各範疇的政策措施。

袁民忠（中）出席香港總商會舉辦的一個粵港澳大灣區論壇時表示，大灣區發展可進一步推展「一國兩制」實踐。（余俊亮攝）

袁民忠出席香港總商會舉辦的一個粵港澳大灣區論壇時表示，大灣區發展可進一步推展「一國兩制」實踐；而推動區內協調經濟發展，並協助粵港澳三地互補優勢。

他強調，「一國兩制」是大灣區實現國際化的關鍵要素，而中央領導人亦不斷強調「一國兩制」及高度自治下的「港人治港」，反映在大灣區規劃下，仍舊會堅守「一國兩制」原則。他指，「一國兩制」下香港有雙重優勢，即作為中國一部分，但亦有不同的經濟、法律和社會制度，並是高度開放的國際城市，而香港政府將在大灣區發展過程中發揮促成者和推動者角色。

他又指，港府的工作重點包括鞏固香港國際金融、運輸、貿易中心和航空樞紐地位等，亦會培育年輕人發展創意產業，並在國際上推廣大灣區。